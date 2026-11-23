La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul confirmó que el estado aprovechará una prórroga federal de seis meses, conocida como período de exención de responsabilidad (hold harmless).

Esta medida protege a los beneficiarios de los nuevos requisitos laborales hasta el 30 de junio de 2027 y evita recortes masivos desde el 1 de julio.

Según un comunicado de la Oficina de la Gobernadora de Nueva York y un informe de Noticiero N+ Univision, la decisión responde a la próxima entrada en vigor de la ley federal H.R. 1 (Ley Pública 119-21), aprobada por el Congreso y promovida por el presidente Donald Trump.

Aunque la ley comenzará a aplicarse formalmente el 1 de enero de 2027, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) concedieron este plazo para que los estados adapten sus sistemas tecnológicos e informen a las familias antes de cancelar la cobertura por incumplimiento.

"No permitiremos que la burocracia de Washington impida que las personas reciban la atención médica que necesitan y merecen. Hoy tomamos medidas para proteger la cobertura, dar más tiempo a los neoyorquinos elegibles e invertir en los recursos necesarios para que mantengan su seguro", declaró la gobernadora Kathy Hochul en el anuncio oficial divulgado desde Albany.

¿Qué exigen las nuevas reglas de Medicaid y quiénes quedan exentos?

De acuerdo con las directrices publicadas por NY State of Health y el Departamento de Salud del Estado de Nueva York, los adultos de 19 a 64 años sujetos a la reforma tendrán que acreditar cada mes al menos 80 horas de actividades aprobadas.

Estas pueden incluir un empleo remunerado, estudios a medio tiempo, capacitación laboral o servicio comunitario. También podrán cumplir el requisito si reciben un ingreso mínimo mensual de 580 dólares.

La legislación, sin embargo, establece varias excepciones. Según los informes de NY State of Health y la cobertura de Noticiero N+ Univision, no tendrán que cumplir con esta exigencia:

Menores de 19 años y adultos mayores de 65.

Mujeres embarazadas y madres durante los 12 meses posteriores al parto.

Padres, tutores o cuidadores principales de niños menores de 14 años.

Personas con discapacidades certificadas, afecciones médicas graves o fragilidad clínica que les impida trabajar.

Residentes del condado de El Bronx, para quienes el Departamento de Salud estatal pidió formalmente a los CMS una exención temporal debido a los altos índices de desempleo.

Inversión millonaria y pasos que deben seguir los beneficiarios

Para proteger la atención de los sectores más vulnerables, el gobierno estatal invertirá 213 millones de dólares en contratos de cinco años para el programa Navigator.

Esta red comunitaria ofrece asesoría gratuita a quienes necesitan renovar su cobertura o verificar sus documentos.

El comisionado estatal de Salud, el Dr. James McDonald, también confirmó que las agencias estatales pondrán en marcha herramientas digitales más sencillas para comprobar ingresos y evitar que los usuarios tengan que lidiar con trámites innecesarios.

Las autoridades de NY State of Health y los especialistas consultados por Noticiero N+ Univision recomiendan a todos los inscritos revisar y actualizar cuanto antes su dirección postal, número de teléfono y correo electrónico.

Aunque nadie perderá su póliza por motivos laborales antes de julio de 2027, el estado empezará a enviar avisos informativos y a revisar las cuentas durante las renovaciones periódicas.

Los residentes pueden consultar su estatus en nystateofhealth.ny.gov o llamar al 1-855-355-5777.



