El Departamento de Vehículos Motorizados de Texas (TxDMV, por sus siglas en inglés) pondrá en marcha una estricta política migratoria que, a partir del 1 de enero de 2027, impedirá a los inmigrantes indocumentados renovar el registro de sus vehículos.

Según el Boletín de Registro y Títulos #001-26 del TxDMV, para completar el trámite, las autoridades estatales exigirán que cada solicitante presente una identificación oficial vigente que acredite su presencia legal en Estados Unidos.

Desde el 5 de marzo de 2026, la agencia ya exige esta verificación migratoria para registrar un automóvil por primera vez.

La segunda fase, que comenzará en enero de 2027, ampliará la medida a los conductores que deben renovar sus placas cada año, dejando sin acceso al trámite a quienes no tengan un estatus migratorio regularizado.

¿Qué documentos exigirá el DMV de Texas en 2027?

Con los cambios adoptados en el Capítulo 217 del Código Administrativo de Texas (43 TAC §217), las oficinas de recaudación de impuestos de los condados rechazarán las identificaciones vencidas y los pasaportes extranjeros presentados por sí solos.

Para renovar el registro de un vehículo en Texas como residente individual, los conductores tendrán que presentar una de estas opciones:

Licencia o identificación REAL ID vigente: Emitida por un estado o territorio de Estados Unidos y sin las etiquetas “limited term” (término limitado) o “temporary” (temporal).

Licencia estatal vigente sin REAL ID: Solo se aceptará si fue emitida por Texas o por otro estado que requiera prueba de presencia legal para otorgar este documento, como Florida, Arizona o Georgia.

Identificación estatal acompañada de prueba de ciudadanía: Una licencia vigente junto con un acta de nacimiento estadounidense, un Certificado de Naturalización (N-550/N-570) o un Certificado de Ciudadanía (N-560/N-561).

Pasaporte válido: Un pasaporte estadounidense vigente, o un pasaporte extranjero vigente acompañado de una tarjeta de residente permanente (Green Card), una visa de inmigrante válida o un formulario I-94 aprobado (el TxDMV excluye explícitamente a quienes posean únicamente estatus de parole humanitario).

Licencia para portar armas: Una credencial vigente emitida por el Departamento de Seguridad Pública de Texas (TxDPS).

El argumento oficial y el debate político en Texas

En el texto oficial con el que el TxDMV anunció la adopción de la norma, la junta directiva justifica la restricción con base en el Código de Transporte de Texas (§502.040).

Según el organismo, quienes no cuentan con autorización legal para residir en el estado no pueden registrar vehículos como residentes de Texas, y la medida pretende prevenir el fraude de identidad.

Sin embargo, los requisitos vigentes para tramitar únicamente el título de propiedad de un automóvil no cambian.

La implementación de la regla generó una intensa controversia política y social en el estado.

Según informó La Nación, el senador demócrata Juan “Chuy” Hinojosa envió una carta formal en la que pidió a la junta del TxDMV someter a votación la revocación de la medida en su reunión del 10 de diciembre.

Hinojosa cuestionó que el gobierno recurra a una agencia de tránsito para aplicar leyes federales de inmigración.

A su vez, organizaciones civiles como Raíces advirtieron sobre el posible caos administrativo y las consecuencias para las familias trabajadoras que dependen de su automóvil para subsistir.



