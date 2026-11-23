El centro comercial Metrocenter, ubicado en Capitolio y conocido como El Oasis del Centro de Caracas, celebrará los próximos 27 y 28 de noviembre la Gran Feria del Celular Black Friday 2026, una jornada dedicada a ofertas en telefonía móvil, artículos tecnológicos y productos de distintos rubros comerciales.

A través de sus redes sociales, dieron a conocer que el evento reunirá en un mismo espacio a fabricantes internacionales como Samsung, Xiaomi, Honor, Tecno e Infinix, con alternativas de compra al contado y modalidades de financiamiento ajustadas al presupuesto de los compradores.

Promociones de operadoras, equipos y financiamiento

Durante ambos días, las operadoras telefónicas desplegarán promociones especiales para los asistentes. Digitel ofrecerá líneas sin costo y el acceso a un sorteo por un televisor inteligente; Movistar dispondrá de líneas gratuitas con distintos planes de servicio; y Movilnet contará con entrega de líneas sin costo y planes con datos ilimitados.

En el área de exhibición tecnológica, Samsung instalará mesas de experiencia para probar sus modelos recientes con alternativas de financiamiento y accesorios de obsequio.

Por su parte, comercios como Ingeve presentarán descuentos en tecnología y electrodomésticos, mientras que Mundo Móvil exhibirá equipos como tabletas con teclado y ratón integrados disponibles mediante aplicaciones de crédito como Cashea con iniciales desde 58 dólares.

Actividades en vivo y oferta extendida en el centro comercial

La programación del evento incorpora presentaciones musicales en directo, entre ellas un espectáculo tributo a los hermanos Primera, además de sorteos y obsequios para el público asistente.

De forma paralela a la feria tecnológica, otros locales de Metrocenter —incluidos establecimientos de joyería y perfumería— participarán en la jornada de Black Friday 2026 con rebajas y pagos fraccionados a través de las principales plataformas de financiamiento digital que operan en Venezuela.

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