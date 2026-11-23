El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) informó este domingo sobre una nueva jornada integral de salud y protección gratuita para el 25, 26 y 27 de noviembre.

A través de sus canales oficiales, el IVSS informó cuáles serán los servicios que estarán disponibles durante esta jornada gratuita de salud.

Jornada de salud gratis en El Cementerio

De acuerdo con la información proporcionada, se trata de una jornada de salud que se llevará a cabo en la Clínica Popular Dr. Ángel Vicente Ochoa los días 25, 26 y 27 de noviembre.

Asimismo, indica que la jornada de salud se realizará en un horario entre las 8 de la mañana y 4 de la tarde.

¿Cuáles serán los servicios de salud disponibles?

En este sentido, la publicación del IVSS indica que los servicios disponibles serán los siguientes:

Planificación familiar

Atención ginecológica

Controles prenatales

Acompañamiento psicosocial

Sensibilización comunitaria

Despistaje y tratamiento del ITS

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