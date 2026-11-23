Este año, tu pasatiempo favorito podría convertirse en una recompensa económica. Según la convocatoria oficial publicada en CableTV.com y reseñada por medios especializados en finanzas personales, como Solo Dinero, la plataforma busca a una persona en Estados Unidos para ocupar el puesto promocional de Chief of Cheer (Jefe de la Alegría) durante la temporada navideña.

A diferencia de años anteriores, cuando el participante debía ver 25 películas en 25 días, esta edición propone 12 días de experiencias temáticas, del 10 al 22 de diciembre.

Al completar el desafío, la persona ganadora recibirá $2,500 dólares para uso personal. Además, CableTV.com donará otros $2,500 dólares a una organización benéfica elegida por quien gane.

¿En qué consiste el reto de las 12 películas navideñas?

La empresa organizadora, Clear Link Technologies, LLC (operadora de CableTV.com), explica en las bases oficiales que no se trata de un empleo tradicional con salario fijo, sino de un concurso promocional bajo la modalidad de contratista independiente.

Las reglas también permiten incluir historias relacionadas con otras festividades de invierno, así que no tendrás que limitarte a películas sobre Santa Claus.

Según el cronograma oficial publicado por CableTV.com, la persona seleccionada deberá completar estas 12 actividades diarias:

Ver una película navideña clásica. Volver a disfrutar tu película navideña favorita de la infancia. Elegir una cinta festiva que nunca hayas visto antes. Ver una comedia romántica navideña. Buscar y ver una película navideña en blanco y negro. Encontrar la película decembrina con peores calificaciones y verla. Disfrutar un episodio navideño de tu serie de comedia favorita. Acompañar una película festiva con un bocadillo temático. Dejar que un familiar o amigo elija qué película ver. Ver una cinta seleccionada por los seguidores de CableTV.com en redes sociales. Elegir tu película favorita para ver en Nochebuena. Seleccionar una organización benéfica elegible para que reciba la donación de $2.500 dólares.

Requisitos y fechas clave para participar en Estados Unidos

No hace falta tener experiencia como crítico de cine ni estudios en televisión para postularte. Aun así, las bases oficiales de CableTV.com establecen algunos requisitos estrictos:

Edad: Tener 18 años o más, o haber alcanzado la mayoría de edad legal en el estado donde resides.

Tener 18 años o más, o haber alcanzado la mayoría de edad legal en el estado donde resides. Residencia: Vivir legalmente en uno de los 50 estados de Estados Unidos o en el Distrito de Columbia (Washington D. C.).

Vivir legalmente en uno de los 50 estados de Estados Unidos o en el Distrito de Columbia (Washington D. C.). Inscripción: Enviar una sola solicitud gratuita mediante el formulario oficial de Chief of Cheer en CableTV.com.

Enviar una sola solicitud gratuita mediante el formulario oficial de Chief of Cheer en CableTV.com. Redes sociales: Compartir el enlace a tu perfil social y responder algunas preguntas breves sobre tu película navideña favorita, los estrenos de televisión que esperas y tu disponibilidad para grabar un video corto sobre la experiencia.

Las inscripciones cierran el domingo 6 de diciembre de 2026, a las 11:59 p. m., hora de la montaña (MT). El equipo organizador dará a conocer al único ganador a más tardar el 9 de diciembre. El maratón comenzará al día siguiente.

Lo que debes saber sobre el premio y los impuestos

Antes de enviar la solicitud, conviene tener en cuenta dos aspectos financieros que aparecen tanto en las bases legales de CableTV.com como en el análisis de Solo Dinero:

El ganador recibirá $2.500 dólares para uso personal: La campaña destina $5,000 dólares en total, pero la otra mitad se entrega directamente a una organización benéfica aprobada, como Toys for Tots, Feeding America, Make-A-Wish o la Cruz Roja Americana. Esa donación no puede convertirse en dinero adicional para el ganador.

Responsabilidad fiscal: El ganador participa como contratista independiente y debe declarar el ingreso.

Según las normas del Servicio de Impuestos Internos (IRS) sobre premios y recompensas, los $2.500 dólares en efectivo suelen considerarse ingresos tributables y deben incluirse en la declaración anual.

Visita nuestra sección: Internacionales y Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube