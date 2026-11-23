Las celebraciones de fin de año en la región de Navidad en Tampa Bay ofrecen recorridos de luces iluminadas, pistas de patinaje sobre hielo y actividades temáticas repartidas entre San Petersburgo, Dade City y el área metropolitana de Tampa. Las propuestas combinan espacios al aire libre y recintos cerrados con gastronomía de temporada, espectáculos en vivo y actividades familiares durante la recta final de 2026.

Atracciones en San Petersburgo y Dade City

En San Petersburgo, Enchant Christmas se instala en Tropicana Field hasta el 27 de diciembre de 2026 con un laberinto luminoso de temática narrativa, sendero de hielo, noria, puestos de comida y bebidas festivas, espectáculos en vivo y narraciones con Papá Noel y la Sra. Claus.

En Dade City, el evento Wunderglow despliega más de un kilómetro y medio de senderos iluminados y música navideña sobre 20 hectáreas de robles, con columpios bajo figuras luminosas, pisos interactivos, fuegos artificiales digitales, hoguera para asar malvaviscos y una Aldea Navideña.

Por su parte, Snowcat Ridge opera como parque de nieve y patinaje sobre hielo con descensos en trineo, el Igloo Ártico, el Paseo Navideño de Santa Claus y el Pueblo Alpino (con las fechas de cierre indicadas en el reporte original hasta enero y febrero de 2026, por lo que conviene verificar la programación vigente en la taquilla de cada recinto).

Propuestas en el centro de Tampa y parques temáticos

En el centro de Tampa, a lo largo del Tampa Riverwalk, el Curtis Hixon Winter Village —presentado por los Tampa Bay Lightning— habilita una pista de patinaje sobre hielo al aire libre, exhibiciones de patinaje, el Café at Winter Village, sesiones diarias de Silent Disco entre las 18:00 y las 21:00 (hora local) y paseos en el Pirate Water Taxi por el Río de las Luces (con vigencia señalada hasta enero de 2026 en la fuente, sujeta a confirmación oficial).

La agenda de temporada se completa con Busch Gardens Christmas Town, incluido en la entrada general hasta el 4 de enero, que suma espectáculos como Lights of Wonder y A Very Merry Cirque!, el Holly Jolly Express, el taller de Santa Claus, el Christmas Town Market, actividades de Hanukkah del 4 al 12 de diciembre y celebraciones de los Tres Reyes Magos del 21 de diciembre al 4 de enero.

Asimismo, ZooTampa en Lowry Park extiende su horario en noches seleccionadas hasta el 30 de diciembre de 2026 con zonas iluminadas, música, espectáculos y encuentros con fauna.

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