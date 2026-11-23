Conferry publicó su nuevo tarifario con los precios para pasajeros, mascotas, vehículos y carga. Los montos están expresados en dólares de acuerdo a la tasa del Banco Central del día y corresponden a viajes en un solo sentido.

Tarifas para pasajeros

La empresa estableció diferentes precios según la categoría del viajero. Estos son los montos publicados en dólares:

Boleto VIP: 75.

Adultos: 30.

Adultos mayores: 15.

Niños hasta 12 años: 15.

Personas con discapacidad: 15.

Mascotas: 15.

Los menores de dos años están exonerados del pago. Asimismo, la tarifa de adulto mayor aplica para mujeres mayores de 55 años y hombres mayores de 60 años.

Precios para vehículos y carga

La compañía también publicó los costos para quienes necesitan trasladar sus unidades a bordo del ferry. Las tarifas varían según el tipo y las características del vehículo:

Bicicleta: 10.

Moto: 80.

Vehículo: 130.

Camioneta tipo Wagon: 160.

Pick-up: 180.

Pick-up doble cabina: 230.

Pick-up con suspensión modificada: 250.

Microbús o Van: 200.

Bus: 295.

Metro lineal de carga: 40.

El servicio de metro lineal de carga incluye al chofer y un ayudante, con un peso máximo permitido de 10 toneladas para las unidades.

¿Dónde comprar los boletos de Conferry?

Los interesados en adquirir sus pasajes pueden visitar la oficina de la empresa en Plaza Venezuela, Torre Banorient, planta baja. El horario de atención presencial es de lunes a viernes, desde las 8:30 am hasta las 4:30 pm.

Conferry también ofrece los siguientes medios para consultas y asistencia con la planificación de los viajes:

Página web: www.conferry.online

Atención al pasajero: 0412-6260409.

WhatsApp de ventas: 0422-1874400, 0422-1874401, 0422-1874402, 0422-1874403 y 0422-1874404.

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