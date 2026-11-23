El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) anunció una jornada especial dirigida al transporte público de pasajeros desde este martes 24 de noviembre. El operativo contempla atención a rutas interurbanas y suburbanas en distintos puntos del país, con el objetivo de facilitar las gestiones del sector.

La jornada contará con ubicaciones habilitadas en varias entidades, entre ellas Anzoátegui, Sucre, Monagas, Nueva Esparta, Apure, Guárico, Portuguesa, Barinas, Cojedes, Aragua, Carabobo, Yaracuy y Zulia. Los puntos de atención estarán distribuidos en espacios deportivos, terminales, estacionamientos y otras instalaciones públicas.

Entre los sitios indicados para la jornada figuran:

Barcelona: Complejo Deportivo Simón Bolívar.

Cumaná: Polideportivo Félix Lalito Velásquez.

Maturín: Concha acústica, estacionamiento del Guacharín.

San Fernando de Apure: Domo Bravos de Apure.

Guanare: Parque Complejo Ferial José Antonio Páez.

Barinas: Casa del Transportista.

Valencia: Estacionamiento de la Policía de San Diego.

Maracaibo: Terminal de pasajeros Simón Bolívar, en la entrada del puente sobre el lago.

Operativo en Caracas

En la capital, el punto de encuentro será mañana 24 de noviembre en el Parque Hugo Chávez, en La Rinconada. Allí se espera atender al sector del transporte público que presta servicios en rutas suburbanas e interurbanas, de acuerdo con la convocatoria difundida por el organismo.

Para los interesados es importante llevar la documentación reglamentaria del vehículo y del conductor, a fin de facilitar las gestiones que requieran durante el operativo.

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