Una nueva regulación ambiental en California obligaría a propietarios de viviendas de nueve condados a sustituir sus calderas de gas por sistemas eléctricos cuando los equipos actuales fallen, a partir de 2029.
La medida podría representar un gasto considerable para miles de familias que deberán adecuar sus hogares.
¿A quiénes afectará la medida?
La normativa abarcaría a cerca de ocho millones de residentes de nueve condados californianos, quienes deberán considerar la instalación de bombas de calor eléctricas cuando sus sistemas de calefacción a gas necesiten reemplazo.
La disposición busca reducir las emisiones contaminantes generadas por los equipos tradicionales.
El cambio supondría una diferencia importante en el presupuesto de los propietarios, debido a que la instalación de una bomba de calor puede rondar los $21.000, mientras que reemplazar una caldera convencional cuesta aproximadamente $8.000. Esta diferencia representa un gasto adicional de más de $12.000.
Las viviendas podrían necesitar mejoras eléctricas
Además de adquirir los equipos, algunas propiedades requerirán modificaciones en sus instalaciones eléctricas. Estos trabajos podrían costar alrededor de $11.000 en casas unifamiliares y hasta $30.000 en edificios multifamiliares, dependiendo de las condiciones del inmueble y su infraestructura.
Las bombas de calor permiten proporcionar calefacción y aire acondicionado con un mismo aparato. Por ello, quienes todavía no cuentan con sistemas de refrigeración podrían ahorrarse la compra de un equipo adicional, cuyo precio ronda los $10.000, lo que reduciría considerablemente la diferencia de inversión.
Aunque la medida busca disminuir el uso de combustibles fósiles, los costos de instalación y las adecuaciones generan preocupación entre los propietarios.