Una nueva regulación ambiental en California obligaría a propietarios de viviendas de nueve condados a sustituir sus calderas de gas por sistemas eléctricos cuando los equipos actuales fallen, a partir de 2029.

La medida podría representar un gasto considerable para miles de familias que deberán adecuar sus hogares.

¿A quiénes afectará la medida?

La normativa abarcaría a cerca de ocho millones de residentes de nueve condados californianos, quienes deberán considerar la instalación de bombas de calor eléctricas cuando sus sistemas de calefacción a gas necesiten reemplazo.

La disposición busca reducir las emisiones contaminantes generadas por los equipos tradicionales.

El cambio supondría una diferencia importante en el presupuesto de los propietarios, debido a que la instalación de una bomba de calor puede rondar los $21.000, mientras que reemplazar una caldera convencional cuesta aproximadamente $8.000. Esta diferencia representa un gasto adicional de más de $12.000.

Las viviendas podrían necesitar mejoras eléctricas

Además de adquirir los equipos, algunas propiedades requerirán modificaciones en sus instalaciones eléctricas. Estos trabajos podrían costar alrededor de $11.000 en casas unifamiliares y hasta $30.000 en edificios multifamiliares, dependiendo de las condiciones del inmueble y su infraestructura.

Las bombas de calor permiten proporcionar calefacción y aire acondicionado con un mismo aparato. Por ello, quienes todavía no cuentan con sistemas de refrigeración podrían ahorrarse la compra de un equipo adicional, cuyo precio ronda los $10.000, lo que reduciría considerablemente la diferencia de inversión.

Aunque la medida busca disminuir el uso de combustibles fósiles, los costos de instalación y las adecuaciones generan preocupación entre los propietarios.