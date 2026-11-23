Las autoridades de Denver emitieron una alerta preventiva ante el elevado riesgo de incendios domésticos asociados al uso de freidoras de aceite caliente durante las celebraciones del Día de Acción de Gracias.

Los organismos locales advierten que introducir un pavo congelado, exceder el nivel de aceite o colocar el equipo cerca de materiales inflamables puede desencadenar llamas de rápida propagación y accidentes graves.

Las advertencias técnicas, las distancias de seguridad y los protocolos de emergencia proceden del comunicado difundido por las autoridades de la ciudad de Denver de cara al feriado de Thanksgiving. El mensaje oficial subraya que la mayoría de estos siniestros ocurre por descuidos operativos en espacios cerrados o sin vigilancia constante.

Para reducir el peligro durante la preparación de alimentos festivos, los especialistas exigen instalar la freidora exclusivamente al aire libre, lejos de paredes, terrazas de madera o estructuras inflamables. Además, recalcan que el usuario debe supervisar la cocción en todo momento para detectar cualquier sobrecalentamiento del aceite a tiempo.

¿Cómo prevenir un incendio al freír un pavo en Thanksgiving?

Ubicar el equipo al aire libre: Instalar la freidora en exteriores y mantener una distancia mínima de 15 pies respecto a cualquier vivienda o estructura.

Instalar la freidora en exteriores y mantener una distancia mínima de 15 pies respecto a cualquier vivienda o estructura. Evitar el hielo y el exceso de aceite: Descongelar y secar por completo el ave antes de sumergirla, sin sobrepasar la capacidad máxima del recipiente.

Descongelar y secar por completo el ave antes de sumergirla, sin sobrepasar la capacidad máxima del recipiente. Mantener vigilancia permanente: Nunca abandonar la freidora encendida sin supervisión directa mientras el aceite permanece caliente.

Nunca abandonar la freidora encendida sin supervisión directa mientras el aceite permanece caliente. Actuar sin agua ante el fuego: Jamás arrojar agua sobre un incendio de grasa, alejarse de inmediato del área y llamar al 911.

Aplicar estas pautas de prevención evita quemaduras severas, daños materiales en los hogares y emergencias evitables durante la cena familiar de Acción de Gracias.

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