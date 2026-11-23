Tres personas murieron y una resultó herida durante un tiroteo que se registró en medio de una fiesta de bienvenida para un bebé (baby shower), en Ohio (EEUU).

El incidente se originó por lo que parece ser una disputa doméstica, según informaron las autoridades.

Tiroteo durante fiesta de baby shower

Según un comunicado de prensa de la policía, compartido por Univisión, los agentes respondieron a una alerta por tiroteo, el sábado por la noche, en el local Pandora's Magical Events Venue en Parma.

Las autoridades informaron que uno de los tiradores, un hombre de 29 años, resultó detenido, pero no se le presentaron cargos de inmediato.

Los detectives investigan si el hombre fue el agresor o si actuó en defensa propia, declaró el portavoz policial Scott Traxler.

Un segundo presunto tirador, un hombre de 19 años, fue una de las personas fallecidas.

Identifican a las víctimas

Las autoridades han identificado a dos de las víctimas como Leasia England, de 17 años, y Jayson Townsend, de 45 años. La policía informó que Townsend era el padre de la mujer para quien se celebraba la fiesta de bienvenida del bebé; ella resultó ilesa.

Las autoridades no han revelado los nombres del presunto autor de los disparos, ni de la mujer de 39 años que recibió un disparo en la pierna.

Tirador sería el padre del bebé por nacer

Según información preliminar, el hombre de 19 años era el padre del bebé, y los testigos declararon a la policía que no había sido invitado a la fiesta, informó Traxler. El hombre detenido parece ser un familiar de la futura madre.

La policía recuperó las dos armas de fuego utilizadas en el tiroteo, según informaron las autoridades. Los detectives revisaron el domingo las grabaciones de las cámaras de vigilancia y las declaraciones de los testigos para determinar qué provocó el violento enfrentamiento, indicó Traxler.

Los fiscales determinarán en última instancia si el hombre detenido debe ser acusado de algún delito.

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