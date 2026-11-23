Autoridades policiales y militares desplegaron un amplio operativo de seguridad, luego de que se reportara el presunto robo de tres armas dentro de la Academia Militar de la Aviación Bolivariana, en Maracay, estado Aragua.

Los cuerpos de seguridad mantienen el despliegue desde este domingo, 22 de noviembre, luego de que varios hombres armados ingresaran por la fuerza a las instalaciones miliares y sustrajeran, al menos, tres fusiles.

Asalto en instalaciones de la Academia Militar de la Aviación Bolivariana

Según el reporte de Noticias Carabobo, el suceso ocurrió en horas de la mañana, en la sede ubicada en la carretera nacional vía a Mariara, junto a la Base Aérea Mariscal Sucre.

De acuerdo con los informes preliminares de lo ocurrido, los implicados se desplazaban en motocicletas Kawasaki, modelo KLR, entre estas una de color rojo.

Los presuntos delincuentes sometieron a los cadetes de guardia en el acceso de las instalaciones, para luego despojarlos del armamento. Finalmente, huyeron con dirección hacia Mariara.

Roban varias armas de la institución

Funcionarios de la PNB, el Comando Nacional Antisecuestro (Conas) y organismos de inteligencia realizan labores de búsqueda en la zona para localizar a los responsables y recuperar las armas.

A pesar de que los funcionarios de los cuerpos de seguridad no precisaron la cantidad, ni el tipo de armas que fue sustraído por los maleantes, medios digitales reportaron que se trataría de tres fusiles tipo AK-103.

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