Un empleado de la Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York (MTA) perdió parte de una oreja tras ser atacado salvajemente por un pasajero.

De acuerdo con el informe del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) un hombre, quien presenta aparentes problemas de salud mental, le arrancó de un mordisco parte de la oreja derecha al trabajador.

Trabajador de la MTA pierde parte de una oreja tras violento ataque

Todo ocurrió en medio de una discusión, en un tren de la línea F de Lower East Side, el pasado domingo en la tarde.

De acuerdo con el NYPD, la pelea empezó en las cercanías de las calles Madison y Rutgers en Manhattan cerca de la 1:30 de la tarde, cuando un trabajador de la MTA, de 53 años, que estaba fuera de servicio, discutió verbalmente con el sujeto por su comportamiento errático en el tren con dirección norte.

El sospechoso huyó a bordo de un vegón de tren

Los funcionarios señalaron que, mientras el trabajador trataba de calmar al hombre, le mordió la oreja, informó el medio local New York Post.

El atacante, quien aparentemente vestía una camisa gris y pantalones deportivos en el momento del ataque, escapó del sitio a bordo de un vagón de metro de un tren F con dirección al sur.

La víctima fue llevada por los paramédicos al Hospital Bellevue, indicó el NYPD.

"Una experiencia traumática"

El agredido, David Greaves, trabaja para la MTA desde hace 18 meses. El hombre se recupera en el hospital tras el ataque en el que casi pierde la oreja después de ser mordido por un desconocido.

Greaves se dirigía a su trabajo como limpiador del metro en un tren F con dirección norte. Durante el trayecto, un hombre que supuestamente gritaba e insultaba sin dirigirse a nadie en particular centró su atención en el trabajador de la MTA.

"Me vio y me dijo, 'Ay, cómo odio a los de la MTA'", dijo Greaves a NBC New York. "Llevaba puesto el uniforme de la MTA, haciendo mis cosas de siempre, de camino al trabajo".

Según Greaves, el sospechoso intentó golpearlo y luego le mordió la oreja después de que ambos cayeran al suelo durante el forcejeo.

"Fue una experiencia muy traumática, muy traumática, que me mordieran en la oreja", expresó el trabajador.

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