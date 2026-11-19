Miembros del grupo de rescatistas “Máquina de Hierro” recuperaron los cuerpos de la madre y el primo de Cristian Verdú, el joven que improvisó un campamento en las inmediaciones del edificio Jurel, en La Guaira, con la esperanza de extraer el cuerpo de sus familiares.

A 147 días de los fuertes terremotos que azotaron al territorio nacional el pasado 24 de junio, localizaron los dos cuerpos, cuya extracción fue posible luego de que se realizara un marcaje previo de la zona con drones, detalló la periodista Angélica Lugo, en Instagram.

La ardua búsqueda por los integrantes de la familia Verdú

Durante más de 24 horas, los “topos” voluntarios trabajaron en la residencia privada para dar con los integrantes de este grupo familiar, con el apoyo de funcionarios del Ejército, Protección Civil y el ministro fronterizo José Izquierdo Torres.

Cristian Verdú improvisó un campamento en las inmediaciones del edificio Jurel con la esperanza de extraer el cuerpo de sus familiares, durante más de 56 horas.

Los cuerpos de Yulida Verdú y Rayth Gabriel Prieto estaban abrazados bajo los escombros.

El operativo de recuperación culminó en horas de la tarde de este miércoles, tras una jornada de trabajo intenso que superó las 24 horas.

Un último abrazo antes del colapso del edificio Jurel

Según la información de Noticiero Venevisión, Leo Bruzual, representante del equipo “Máquina de Hierro”, detalló que la extracción final de los cuerpos tomó más de 15 horas debido a la complejidad del terreno y la ubicación de los restos.

Bruzual detalló que las víctimas fueron encontradas en una posición que sugiere un último abrazo en el momento del colapso del edificio. Los cuerpos se hallaban bajo una columna que cedió durante el sismo, lo que provocó una muerte inmediata.

Entre los indicios que permitieron confirmar la identidad de los integrantes de la familia Prieto Verdú se encuentran prendas de vestir específicas, un reloj y un teléfono celular hallados junto a los restos.

Tras la extracción, los cuerpos fueron trasladados hasta las instalaciones del Senamecf para cumplir con los procedimientos legales correspondientes y las pruebas técnicas de rigor.

Christian Verdú, hijo de la señora Yulida, mantuvo una campaña constante durante meses, con la que solicitaba maquinaria, hidratación y apoyo para los rescatistas para que no desistieran en la búsqueda de su madre y su primo.

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