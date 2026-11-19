El ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, reveló detalles sobre el caso de desaparición del pequeño Hayden Emiliano Caraballo Amundaraín.

Durante la transmisión de su programa televisivo “Con el mazo dando”, Cabello afirmó que las investigaciones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) apuntan a que la versión inicial de un secuestro es falsa.

Madre habría vendido al niño desaparecido en Carúpano

De acuerdo con el ministro, el bebé de siete meses, cuya desaparición se reportó en el sector Areito de Carúpano, estado Sucre, la versión inicial ofrecida por la madre no es cierta; señaló que la mujer habría vendido al niño.

Cabello detalló que, tras hacerse pública la denuncia de un supuesto secuestro, consultó al director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, quien le indicó que el reporte de los padres presentaba inconsistencias.

"Mire jefe, esa señora vendió al hijo, es lo que yo creo", habría sido la respuesta de Rico a Cabello.

Asimismo, el ministro indicó que la progenitora cambió posteriormente su versión para alegar que el menor había fallecido y que lo había enterrado, afirmación que Cabello desestimó.

"Mentira, lo vendió. Ojalá que lo haya vendido para que el niño esté vivo", manifestó el funcionario.

Amplían búsqueda del pequeño Hayden Emiliano

Con base en estas declaraciones preliminares, comisiones de la Policía Científica desplegaron un operativo de búsqueda en una zona boscosa de Carupano, estado Sucre, para localizar el cuerpo, esto tras conocerse una nueva pista.

Entretanto, los padres permanecen detenidos de acuerdo con el reporte de Televen.

Según fuentes vinculadas al caso, durante las declaraciones de los progenitores, surgieron elementos probatorios que los relacionarían con la desaparición del niño. Por ahora, las investigaciones continúan al igual que la búsqueda.

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