Los padres del pequeño Hayden Emiliano Caraballo Amundaraín, de 7 meses de nacido, habrían sido detenidos, luego de que, presuntamente, confesaran su responsabilidad en la desaparición del infante.

El niño fue reportado como desaparecido desde el pasado 7 de noviembre, cuando sus padres acudieron ante las autoridades para reportar que el infante habría sido sustraído de su vivienda.

Padres habrían confesado su responsabilidad

Con base en estas declaraciones preliminares, comisiones de la Policía Científica desplegaron un operativo de búsqueda en una zona boscosa de Carupano, estado Sucre, para localizar el cuerpo, esto tras conocerse una nueva pista.

Entretanto, los padres permanecen detenidos de acuerdo con el reporte de Televen.

Según fuentes vinculadas al caso, durante las declaraciones de los progenitores, surgieron elementos probatorios que los relacionarían con la desaparición del niño. Por ahora, las investigaciones continúan al igual que la búsqueda.

Amplían búsqueda del pequeño Hayden Emiliano

Comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), adscritas a la Delegación Municipal Bermúdez, se desplegaron en una zona boscosa de las inmediaciones del aeropuerto General en Jefe José Francisco Bermúdez, como parte de los operativos de búsqueda del niño Heyden Emiliano.

De acuerdo con el informe del medio Prensa Digital Carúpano, el despliegue de seguridad se realizó a pocos metros del sector Areito, en la cinta costera de la ciudad, para reforzar el rastreo en el terreno de difícil acceso. Los detectives cuentan con el apoyo de elementos caninos especializados en búsqueda y localización.

Funcionarios del cuerpo detectivesco exhortaron a la población y a los familiares a mantener la paciencia y la confianza en el trabajo técnico y de campo de los organismos de seguridad para esclarecer el caso y ubicar al menor.

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