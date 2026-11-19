El cuerpo sin vida de una mujer venezolana se localizó en la zona sur del departamento del Cesar, en Colombia, con visibles signos de violencia.

El hecho se registró durante la mañana de este miércoles 18 de noviembre, en una zona boscosa del municipio de Tamalameque; la víctima quedó identificada como Erika Sareny Ramírez Chourio, de aproximadamente 35 años de edad.

Hallan el cadáver de la venezolana en una zona boscosa

El lamentable descubrimiento ocurrió cerca de las 7:20 de la mañana, cuando habitantes del sector notaron que el cadáver estaba abandonado en una calle solitaria del sector El Muro, en la vereda Mataredonda; de inmediato, alertaron a las autoridades.

Los primeros avances de la policía de investigación colombiana (Sijín) y la Fiscalía revelaron que la hipótesis principal que se maneja indicaría que Ramírez Chourio habría sido citada o trasladada mediante engaños hasta ese lugar aislado, desde el municipio de Pelaya, donde residía.

Presnetó signos de tortura

Unidades de la Policía Judicial acordonaron el área y realizaron la inspección técnica del cuerpo. De acuerdo con el informe preliminar de los peritos, la víctima presentaba múltiples heridas provocadas con arma cortopunzante en el rostro y en el costado derecho del cuerpo, además de aparentes signos de tortura, detalló el medio local Radio Guatapurí.

Durante la verificación de sus datos en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), las autoridades conocieron que la venezolana presenta antecedentes judiciales por homicidio (en 2009) y por violencia intrafamiliar (en 2022).

Los oficiales aclararon que su historial hace parte de la recolección rutinaria de información y no determinaría el motivo o la responsabilidad en el crimen.

Hasta el momento no se ha informado sobre capturas relacionadas con este homicidio.

El cadáver de Ramírez fue trasladado hasta la morgue del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la necropsia correspondiente.

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