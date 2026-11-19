Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) acordonaron una zona boscosa en las inmediaciones del Aeropuerto de Carúpano, estado Sucre, tras el hallazgo de posibles pistas vinculadas al paradero de Heyden Emilio Caraballo Amundaraín, el bebé de siete meses que permanece desaparecido desde hace 11 días en la comunidad de Areíto.

Comisiones policiales cerraron el paso en un área de vegetación cercana a la terminal aérea. Durante la jornada de este miércoles, los detectives utilizaron ejemplares caninos para inspeccionar el terreno, informó Prensa Digital Carúpano. Asimismo, indicó que los equipos de rastreo ubicaron posibles indicios vinculados con la ubicación del infante.

​El sector boscoso intervenido se encuentra a escasa distancia con la comunidad de Areíto, lugar donde se registró el hecho inicial. Ante el desarrollo de las averiguaciones, un representante de alto rango dentro del Cicpc solicitó a los habitantes del sector "paciencia y confianza" mientras avanzan los trabajos de localización.

​Cronología del suceso e hipótesis de los familiares

​La desaparición de Heyden Emilio ocurrió durante la madrugada del sábado 7 de noviembre dentro de una residencia ubicada en Areíto. Según el testimonio ofrecido por sus parientes, al menor "lo acostaron a dormir" y, transcurridas varias horas, notaron su ausencia al hallar la cuna desocupada.

​A 11 días de iniciado el caso, los organismos de seguridad no han establecido una línea de investigación definitiva sobre el destino del niño. Por su parte, los allegados del infante, incluida su madre, sostienen la versión de un presunto rapto. Asimismo, este despliegue policial se produjo 24 horas después de circular rumores sobre la supuesta aprehensión de los progenitores, aunque ningún ente oficial ha confirmado detenciones vinculadas al expediente.

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