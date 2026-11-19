El director general del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, cuestionó este miércoles los intentos por proyectar una imagen heroica de Carlos Luis Revete, conocido como alias "el Koki", extinto líder de la organización criminal que operó en la Cota 905 de Caracas.

​Aunque durante su intervención evitó pronunciar explícitamente los nombres tanto del fallecido cabecilla delictivo como de su hija, Yarián Revete, el jefe policial aludió directamente a la polémica desatada en redes sociales y plataformas digitales a raíz de una entrevista concedida por la joven.

​Durante la emisión de su espacio radial semanal Cicpc al Día, Rico fijó posición sobre el alcance de este contenido audiovisual: "Recientemente vi un reportaje que se hizo por allí", comentó el comisario antes de lanzar una advertencia categórica: "No podemos hacer apología del delito".

​Críticas al enfoque y recuento de prontuario criminal

​El titular de la policía científica reprochó el tratamiento dado al material difundido y trajo a colación el amplio expediente delictivo de Revete, puntualizando que su estructura criminal se lucraba mediante prácticas como el sicariato, el secuestro y la extorsión.

​"Lamentamos esa situación, que haya personas que tratan de tapar otros hechos poniendo a estos individuos, a estos seres, como unos héroes. Esta persona que tratan de poner como héroe asesinó a muchas personas, secuestró a muchas personas", sentenció el director del Cicpc.