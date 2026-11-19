Las autoridades del condado de Manatee, en Florida, arrestaron el 6 de noviembre de 2026 a ocho personas vinculadas con una presunta red criminal que robó más de $266.000 mediante la sustracción sistemática de cheques de donaciones a iglesias.

El medio digital Periódico Cubano divulgó los detalles del operativo policial a través de su portal web y su cuenta oficial en Instagram @periodicocubano.

​La investigación permitió desarticular la estructura delictiva tras rastrear el desvío fraudulento de los fondos entregados por fieles a las instituciones religiosas.

¿Cómo operaba la banda que robó las donaciones a iglesias en Florida?

Los ocho detenidos enfrentarán cargos judiciales tras comprobarse su participación directa en la interceptación y cobro ilícito de los cheques religiosos.

El monto total sustraído supera los $266.000, cifra que representa un duro golpe financiero para las obras benéficas y comunitarias de las parroquias afectadas.

​Las fuerzas del orden de Manatee continúan las averiguaciones para determinar si existen más víctimas o cómplices vinculados con este fraude en el estado.

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