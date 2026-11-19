El propietario de un concesionario de autos usados ​​en Florida resultó detenido y está acusado de alterar el kilometraje de los vehículos, con la finalidad de venderlos con un mayor precio a sus clientes.

De acuerdo con el reporte de CBS12, Anthony Rodriguez, de 33 años de edad, fue arrestado por su vinculación con un presunto esquema de fraude de kilometraje, placas temporales falsas y documentos falsificados.

Alteraba el kilometraje de vehículos usados

Los investigadores comenzaron a indagar sobre el caso después de que una mujer comprara un vehículo Kia Sedona del año 2016 en el concesionario. El vehículo tenía más de 292 mil kilómetros, pero su odómetro marcaba cerca de 109 mil kilómetros en el momento de la venta.

La Patrulla de Carreteras de Florida revisó 139 autos vendidos por el concesionario durante un período de un año. Según los informes, más de la mitad presentaban discrepancias en el kilometraje registrado.

Una cliente declaró a la policía que pagó más de 5.000 dólares en reparaciones y que no habría comprado el vehículo si hubiera sabido cuántos kilómetros tenía en realidad.

Revelan modus operandi de los estafadores

Según los investigadores, el concesionario supuestamente compraba vehículos con alto kilometraje en subastas antes de que un hombre al que los empleados se referían como el "electricista" o el "chico de las llaves" alterara sus medidores.

Un antiguo empleado estimó que aproximadamente 13 de cada 20 vehículos vendidos tenían el kilometraje manipulado.

Posteriormente, Rodríguez reconoció haber modificado la documentación después de que los clientes la hubieran firmado, sin informarles.

El vendedor explicó que el supuesto plan se debía a preocupaciones financieras y al deseo de mantener el negocio en funcionamiento. Al parecer, reconoció que los coches con mayor kilometraje valían menos, pero negó haber manipulado personalmente los cuentakilómetros.

Rodríguez fue arrestado el pasado viernes y enfrenta a un cargo de fraude organizado relacionado con bienes valorados en 50 mil dólares o más, además de varios cargos por delitos graves relacionados con vehículos con cuentakilómetros alterados, según la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP).

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