Este domingo el Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC) realizó la extracción del cuerpo sin vida de un hombre desde las vías del Metro de Caracas.

A través de sus canales oficiales, el CBC informó los detalles sobre el lamentable suceso en el que un hombre de 66 años perdió la vida.

Extracción de un cuerpo en el Metro de Caracas

De acuerdo con la información proporcionada por el CBC es lamentable hecho ocurrió en la estación de Chacaíto, del Sistema Metro.

Asimismo, señala que los efectivos bomberiles llegaron al lugar y luego de coordinar los protocolos de seguridad respectivos con el personal del Metro, ingresaron a los rieles para llevar a cabo la extracción.

Hombre pierde la vida en el Metro de Caracas

En este sentido, resalta la información difundida que se trató de un hombre de 66 años de edad y el procedimiento de su extracción se llevó a cabo bajo estrictas medidas de seguridad y resguardo en conjunto con las autoridades del Metro.

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