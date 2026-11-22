La fiscalía del Condado de Alameda presentó cargos formales por homicidio con la circunstancia especial de emboscada premeditada contra Shouyong Zhang y Shili Chen, ambos de 77 años, señalados de planificar y ejecutar el asesinato a tiros de su yerno, Jonathan McKinsey, de 40 años, en la localidad de Dublin, California.

De acuerdo con reportes judiciales citados en el caso de homicidio en California, la víctima se desempeñaba como director de ingeniería del área de juegos digitales de The New York Times, donde supervisaba productos como Wordle, y era padre de tres hijos.

Reconstrucción del ataque y hallazgos de la investigación

Según los documentos judiciales, los hechos ocurrieron una tarde de sábado de finales de septiembre en el estacionamiento del complejo deportivo Dublin Sports Grounds. Zhang, quien habitualmente se desplazaba en bicicleta, alquiló un automóvil el día anterior y acudió a un campo de tiro para practicar, según declaró posteriormente ante los detectives a través de un intérprete de mandarín. El día del suceso, Chen condujo el vehículo hasta el recinto deportivo ocultando su cabello plateado con una peluca oscura, portando ambos dos pistolas cargadas.

Las cámaras de seguridad de una escuela situada frente al parque registraron que la pareja aguardó en el estacionamiento hasta que McKinsey entregó a sus tres hijos a su esposa separada e hija de los acusados, Candice Jang, quien abandonó el área. Acto seguido, Zhang disparó en la nuca a su yerno y continuó efectuando disparos mientras este yacía en el suelo; segundos después, Chen descendió del vehículo y disparó también con una segunda arma antes de que ambos se retiraran. Durante un allanamiento posterior en el apartamento de los acusados en Dublin, los investigadores incautaron cuatro álbumes fotográficos con el rostro de McKinsey recortado y una fotografía con marcas de tinta negra en el pecho y el ojo derecho, puntos coincidentes con los impactos de bala recibidos.

Conflictos familiares y argumentos de la defensa

La pareja emigró desde China a Estados Unidos en la década de 1980 y se mudó al norte de California en 2016 para residir cerca de su hija Jang, de 46 años, quien llevaba 15 años casada con McKinsey antes de su separación. En el marco de la disputa familiar existían denuncias cruzadas por maltrato verbal, físico y psicológico; asimismo, McKinsey —quien era un hombre transgénero— había denunciado ante instancias judiciales presuntos abusos por parte de Jang y sus suegros motivados por su identidad.

Ambos acusados se declararon inocentes y permanecen detenidos sin derecho a fianza a la espera de una audiencia preliminar fijada para este lunes 23 de noviembre ante el tribunal de Alameda. Mientras la fiscalía declinó emitir declaraciones sobre el proceso en curso, la defensora pública adjunta Amy Cheng, representante de Zhang, sostuvo que el expediente contiene elementos de legítima defensa y defensa de terceros. Por su parte, el abogado de Chen, Curtis Briggs, alegó que su defendida creyó ver a su esposo siendo agredido y señaló que Zhang presentaba un diagnóstico de pérdida de memoria desde el año pasado acompañado de un cuadro de paranoia. Por el momento, Candice Jang no ha sido imputada por las autoridades.

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