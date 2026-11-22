Un ataque armado dentro de una vivienda en el sector Aminta Abreu de Yaritagua, municipio Peña del estado Yaracuy, dejó el saldo de un adolescente y su padrastro muertos, además de una mujer gravemente herida durante la madrugada de este domingo. El suceso ocurrió de forma específica en el callejón 3 de esa comunidad yaritagüeña, lugar al que irrumpieron sujetos armados para disparar contra los integrantes del grupo familiar.

Dos víctimas mortales



Las víctimas mortales responden a los nombres de Abraham Jesús Ramírez Suárez, de 13 años de edad, y José Gregorio Rodríguez Rodríguez, de 28 años, quienes fallecieron en el sitio debido a la gravedad de los impactos de bala. Por su parte, la madre del menor y pareja del hombre adulto, Oriana Coromoto Suárez, de 25 años, sufrió múltiples heridas de proyectil durante el mismo ataque.

Equipos de recate



Ante la crítica condición de salud de la mujer, equipos de rescate y allegados ejecutaron su traslado de emergencia desde el municipio Peña hasta el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda, ubicado en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara. Este centro asistencial funciona como el principal recinto hospitalario de referencia para casos de alta complejidad en la región centroccidental del país, dada la cercanía geográfica entre Yaritagua y la capital larense, separadas por apenas unos 30 kilómetros a través de la autopista Centroccidental Cimarrón Andresote. En ese hospital, el personal médico mantiene a Suárez bajo estricta vigilancia y cuidados intensivos.

Funcionarios policiales



Funcionarios de la Delegación Municipal Yaritagua del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) acudieron a la escena del crimen para colectar evidencias de interés criminalístico, levantar los cadáveres e iniciar las averiguaciones correspondientes. Hasta el momento, los organismos de seguridad mantienen total hermetismo sobre el móvil del doble homicidio y la identidad de los autores materiales, mientras los detectives de la policía científica interrogan a vecinos y familiares para esclarecer las circunstancias del hecho.

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