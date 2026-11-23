Un niño de tres años de edad falleció tras recibir múltiples mordeduras de un perro de raza rottweiler dentro de su vivienda, ubicada en la urbanización La Gerbera, sector El Rincón, del municipio Libertador en el estado Mérida.

El menor de edad, integrante de la familia Urrea Medina, convivía en el mismo inmueble donde habitaba el animal que le provocó heridas de alta complejidad.

Inmediatamente después de ocurrir el incidente dentro de la residencia, los parientes del infante lo llevaron de urgencia hasta el Centro Clínico Marcial Ríos Morillo para recibir asistencia especializada.

El equipo de salud de dicho recinto hospitalario aplicó maniobras médicas para intentar estabilizar al paciente. Sin embargo, el niño murió pocas horas después de su ingreso debido a la gravedad de las lesiones causadas por el canino, informó Caraota Digital.

Actuación policial y detención preventiva

Tras confirmarse el fallecimiento en el centro asistencial, funcionarios de la Coordinación de Investigaciones de Delitos contra las Personas de la Delegación Municipal de Mérida, adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), acudieron a la vivienda para levantar las evidencias y reconstruir los hechos.

Como medida inicial dentro del proceso de averiguación, los agentes policiales ejecutaron la aprehensión preventiva del propietario del animal mientras establecen su grado de responsabilidad legal en lo sucedido.

Las comisiones del Cicpc continúan con las pesquisas técnicas y entrevistas en la zona para determinar cómo se produjo el ataque dentro del hogar de la familia Urrea Medina.

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