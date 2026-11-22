El Tribunal Segundo de Control del estado Bolívar precalificó el delito de homicidio intencional calificado por motivos fútiles y alevosía contra Ibrahim "Ibo" Refai Alrifai, de 21 años, por su presunta responsabilidad en la muerte del técnico electrónico Alejandro Lista Mata, de 32 años, en Puerto Ordaz. La audiencia de presentación ocurrió la noche de este sábado 21 de noviembre, luego del traslado del sospechoso hasta la Sala de Resguardo y Garantías de privados de libertad.

Pruebas



Durante el acto judicial, la representación fiscal expuso los elementos de convicción recabados en el expediente, entre los cuales destacan las grabaciones de cámaras de seguridad de la zona. Aunque la defensa de Alrifai solicitó que el joven enfrentara el proceso en libertad, el juez rechazó la petición bajo el argumento de peligro de fuga y ratificó la medida privativa de libertad. De acuerdo con los lapsos legales vigentes en Venezuela, el imputado permanecerá recluido en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) durante los próximos 45 días hasta la celebración de la audiencia preliminar.

Protestas por parte de los familiares



Los detectives de la Delegación Municipal Ciudad Guayana y de la Región Estratégica de Investigación Penal (REDIP) Guayana capturaron a Alrifai la noche del viernes 20 de noviembre en Puerto Ordaz, tras varias jornadas de protestas protagonizadas por familiares y vecinos del sector Las Garzas para exigir celeridad en el caso.

Detalles del crimen



El crimen tuvo lugar el pasado martes 11 de noviembre en la urbanización Las Garzas de Ciudad Guayana, cuando Alejandro Lista acudió a reclamar el pago de 25 dólares por la reparación de un teléfono celular. Según los testimonios de testigos y familiares, Alrifai recibió al técnico con un machete; aunque parientes del agresor impidieron el ataque con el arma blanca, el sujeto sorprendió a la víctima minutos después y le propinó un fuerte golpe en el rostro que lo derribó sobre el pavimento.

Autopsia



Lista permaneció hospitalizado durante nueve días en estado crítico hasta su fallecimiento. La autopsia practicada por los médicos forenses del Cicpc determinó que la causa de muerte derivó de una hemorragia epidural, un edema cerebral severo y una fractura craneofacial provocada por el impacto contuso.

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