Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) capturaron la noche de este viernes 20 de noviembre de 2026 a Ibrahim Alrifai, conocido bajo el alias de "Ibo", por su presunta responsabilidad en el homicidio del joven técnico electrónico Alejandro Lista, de 32 años de edad, en Puerto Ordaz, estado Bolívar.

Detalles del caso



De acuerdo con reportes policiales y fuentes vinculadas al caso difundidas por medios locales, comisiones adscritas a la Delegación Municipal Ciudad Guayana y a la Región Estratégica de Investigación Penal (REDIP) Guayana rastrearon el paradero del sospechoso hasta ubicar el inmueble donde permanecía oculto. Tras el despliegue operativo, los detectives ejecutaron su aprehensión efectiva y trasladaron al detenido a la sede policial para iniciar el proceso judicial correspondiente.

Testimonios



Las investigaciones de campo y los testimonios que aportaron familiares y vecinos del sector Las Garzas señalan que el episodio violento ocurrió el pasado martes 11 de noviembre. Durante ese suceso, Lista recibió un impacto contundente de gran fuerza en el rostro, presuntamente de manos de Alrifai. La gravedad del traumatismo obligó al traslado de emergencia del joven a un centro asistencial, donde luchó por su vida durante nueve días hasta que falleció a causa de las lesiones internas.

Informe forense



El informe forense y el acta de defunción confirman que el deceso del profesional de la electrónica derivó de una hemorragia epidural, un edema cerebral severo y una fractura craneofacial producida por un objeto contuso. Estos elementos técnicos resultaron determinantes para que los sabuesos de la policía científica solicitaran las actuaciones legales contra el presunto agresor.

Captura y proceso legal



Luego de su arresto en Puerto Ordaz, Ibrahim Alrifai quedó a la orden del Ministerio Público del estado Bolívar, organismo que asume la dirección de las diligencias penales y la imputación de cargos ante los tribunales competentes. La detención representa un avance decisivo en el esclarecimiento de este crimen que generó profunda consternación entre los habitantes de la comunidad de Las Garzas y los allegados de la víctima, quienes mantenían un reclamo constante de justicia desde el fallecimiento del joven.

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