El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) advirtió sobre diferentes modalidades de fraude digital que afectan a los usuarios de criptomonedas.

Entre los riesgos destacan las estafas con operaciones P2P, los falsos tokens USDT y el robo de información mediante enlaces fraudulentos.

La información se abordó durante una nueva edición del programa En La Red, donde funcionarios de las divisiones de Delitos Financieros e Informáticos, junto al especialista Aníbal Garrido y el abogado Gilberto Landaeta, analizaron las amenazas del entorno blockchain.

Cuatro modalidades que ponen en riesgo los activos digitales

Estafas P2P: los delincuentes pueden recurrir a transferencias de terceros o engaños triangulares para conseguir que los usuarios liberen sus fondos sin verificar el pago.

Crypto Phishing: consiste en utilizar páginas y enlaces falsos para suplantar plataformas de intercambio o billeteras y obtener datos de acceso.

Falsos USDT: son tokens que imitan a criptomonedas legítimas, pero circulan en redes no oficiales y carecen de respaldo financiero real.

Envenenamiento de direcciones: introduce carteras fraudulentas similares a las originales en el historial de transacciones para provocar transferencias equivocadas.

Recomendaciones para evitar estafas digitales

Los especialistas destacaron la importancia de comprobar cada operación antes de autorizar movimientos de fondos. En el caso de las transacciones P2P, recomendaron confirmar la recepción del dinero directamente en la aplicación bancaria y no confiar únicamente en comprobantes enviados por terceros.

También aconsejaron verificar los enlaces, las direcciones de las billeteras y la autenticidad de los activos digitales antes de realizar cualquier transferencia.

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