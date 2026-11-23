El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó sobre un sismo de magnitud 3.3 que sacudió la costa de Manhattan Beach, en California (EEUU), en horas de la noche de este domingo.

El sismo ocurrió alrededor de las 9:17 de la noche, aproximadamente a cuatro millas al suroeste de la costa, según el informe del USGS.

Sismos frecuentes en California durante el fin de semana

Unas dos horas más tarde, justo después de las 10:45 de la noche, la institución también informó que se produjo un temblor de magnitud 2.0, a unas dos millas al suroeste del mismo lugar que el primer sismo.

No se han reportado heridos ni daños a causa de ninguno de los dos temblores.

Más de 1.700 personas reportaron haber sentido los temblores

Los terremotos del domingo fueron algunos de los varios que sacudieron la misma zona en un período de tres días, después de un temblor de magnitud 3.9 cerca de Commerce, a primera hora del viernes, seguido de un terremoto de magnitud 3.3 frente a la costa cerca de San Pedro el sábado por la mañana, reseñó CBS News.

Más de 1.700 personas informaron haber sentido temblores a causa del terremoto del domingo por la noche, con informes provenientes de toda el área de Los Ángeles a través del sistema de informes "¿Lo sentiste?" del USGS.

Alerta por movimientos telúricos

La semana pasada, dos terremotos sacudieron distintas zonas de California, entre la noche del jueves 19 y la madrugada de este viernes 20 de noviembre.

El movimiento más fuerte alcanzó magnitud 5.1 cerca del Parque Nacional Pinnacles, en el condado de San Benito, mientras otro de magnitud 4.2 se registró cerca de Commerce, en el área metropolitana de Los Ángeles.

Los datos técnicos, las horas de ocurrencia y las revisiones de daños proceden del reporte publicado por Telemundo New Orleans, que cita al Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y al Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube