Un hombre en enfrenta cargos de asesinato por su presunta participación en un tiroteo ocurrido durante una vigilia, que dejó a una persona muerta y otras cuatro heridas.

El acusado, originario de Nueva Jersey, habría abierto fuego contra una multitud agrupada en la localidad de Elizabeth.

Disparó contra la multitud durante una vigilia

De acuerdo con la Fiscalía del Condado de Union, el implicado responde al nombre de Travon Holmes, de 29 años, quien está acusado de asesinato en primer grado y cuatro cargos de intento de asesinato.

Las autoridades señalaron que el tiroteo ocurrió el pasado 26 de octubre, cerca las 9:30 de la noche, en medio de una vigilia con velas en la intersección de Elmwood Place e Irvington Avenue en Elizabeth, informó el medio Gothamist.

Un muerto y cuatro heridos tras el tiroteo en Nueva Jersey

Cinco personas resultaron heridas, entre ellas Steve Scott, de 26 años y residente de Edison, quien fue declarado muerto en la escena.

Las otras cuatro víctimas fueron trasladadas hasta un hospital local, donde recibieron tratamiento, indicaron los funcionarios.

Holmes fue capturado el 13 de noviembre en Elizabeth y está tras las rejas en la cárcel del condado de Essex, apuntaron los fiscales.

La investigación sigue en curso. Y las autoridades solicitan a la comunidad informar sobre cualquier dato que pueda contribuir con el caso.

“Agradecemos a los ciudadanos su inestimable ayuda en esta investigación. Esta detención no habría sido posible sin el buen trabajo policial tradicional combinado con la tecnología moderna”, escribió el fiscal William A. Daniel en un comunicado.

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