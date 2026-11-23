Tres hombres resultaron heridos en un tiroteo que se registró en la localidad de Kingsbridge Heights, en Nueva York.

Según la policía del Departamento de Policía de Nueva York, los agentes respondieron a una llamada al 911 sobre una agresión ocurrida en un apartamento de Bailey Avenue, cerca de las 6:40 de la tarde de este domingo.

Tres heridos tras tiroteo en Nueva York

Se trata del tercer incidente violento en ese vecindario, en menos de 12 horas.

Según la policía, tres hombres resultaron heridos. La primera víctima, de 26 años de edad, sufrió una herida de bala en el brazo y el hombro, mientras que otro hombre, de 25 años, recibió disparos en el hombro y el tobillo.

Las autoridades detallaron que la tercera víctima, también de 25 años, presentaba heridas de bala en distintas partes de su cuerpo.

Los paramédicos trasladaron rápidamente a los tres hombres hasta Hospital St. Barnabas, donde se informó que su estado de salud es estable.

No se dispuso de inmediato de información sobre los motivos que desencadenaron el acto de violencia armada.

Según los investigadores, los agentes están en busca de dos sospechosos por el tiroteo.

Tercer incidente violento en menos de 12 horas

El tiroteo se produjo apenas unas horas después de que un hombre presuntamente apuñalara a dos mujeres, y luego se suicidara, a unas cinco manzanas de distancia.

Según fuentes policiales, a pocos metros del lugar del apuñalamiento, un agente de la policía de Nueva York fuera de servicio se disparó en la cabeza el domingo por la mañana.

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