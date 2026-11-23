Dos hombres fallecieron en medio de un violento accidente de tránsito, registrado en el sector Plaza Las Banderas, de Ciudad Bolívar.

​El trágico episodio se registró este domingo, 22 de noviembre. De acuerdo con el reporte de la cuenta de Instagram El Orinoco Informa, en el hecho estuvieron involucrados dos vehículos: una camioneta y una moto.

Dos muertos tras fuerte choque en Ciudad Bolívar

​Según la información preliminar, la camioneta, de marca Jeep, modelo Cherokee, impactó fuertemente contra una motocicleta en la que se trasladaban dos personas.

Debido a la fuerza del impacto, el conductor de la unidad de dos ruedas y su acompañante fallecieron de manera inmediata en el sitio.

Las víctimas fatales quedaron identificadas como Cesar Oswaldo y ‎Pedro Puentes Bolívar, publicó el medio digital.

Autoridades atienden el accidente en el sector Plaza Las Banderas

Funcionarios de Protección Civil y Bomberos municipales de Angostura del Orinoco llegaron hasta el sitio del accidente para atender la situación.

En las imágenes publicadas por el medio local se puede observar el momento cuando funcionarios de los cuerpos de rescate realizaron el levantamiento de los cuerpos en el lugar del accidente.

Serán las autoridades competentes las encargadas de investigar la dinámica de los hechos para poder establecer la responsabilidad de los involucrados en la tragedia vial.

Hasta el momento, se desconoce cuáles fueron las causas del fatal accidente.

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