Más de 4.6 millones de residentes de Florida recorrerán distancias superiores a las 50 millas entre el martes 24 y el lunes 30 de noviembre con motivo del Día de Acción de Gracias, según las proyecciones de la asociación automotriz AAA.

Aunque el flujo total registra una ligera estabilización con un descenso del 0.2 % frente al año pasado, las autoridades advierten sobre una alta congestión en autopistas y terminales, según detalla Telemundo Miami.

Proyecciones

Estiman que 4 239 028 personas viajarán en automóvil, 290 495 abordarán vuelos comerciales y 92 086 utilizarán cruceros, trenes o autobuses.

A escala nacional, 81.5 millones de estadounidenses se desplazarán durante el mismo periodo, con 72.9 millones en carretera y 5.96 millones por vía aérea.

Cuatro ciudades floridanas encabezan los destinos más demandados del país: Orlando en el primer puesto, Fort Lauderdale en el segundo, Miami en el tercero y Tampa en el sexto.

Detalles

El encarecimiento de los costos de transporte frena los récords de crecimiento de temporadas previas, ya que el galón de gasolina promedia $3.47 en Florida (36 centavos por encima de 2025) y $3.65 en todo el país, al tiempo que los boletos aéreos domésticos de ida y vuelta alcanzan un promedio de $800, un alza interanual del 17 %.

Para esquivar los peores embotellamientos identificados por la firma de análisis vial INRIX, los conductores deben evitar las carreteras el martes 24 de 2:00 p. m. a 8:00 p. m. y el miércoles 25 entre el mediodía y las 7:00 p. m.

Asimismo, el retorno presentará máxima saturación el domingo 29 de 12:00 m. a 8:00 p. m. y el lunes 30 de 2:00 p. m. a 7:00 p. m., por lo que AAA recomienda viajar por la mañana y revisar neumáticos, baterías y fluidos antes de partir para prevenir averías en ruta.

Visita nuestra sección: Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube