Una falla en el sistema automatizado de peso y balanceo de aeronaves de Delta Air Lines provocó una cascada de retrasos que afectó a cerca de 2 000 vuelos, el 58 % de sus operaciones diarias, durante el domingo previo a la semana de Acción de Gracias.

Este software resulta indispensable antes de cada despegue para calcular la distribución exacta de carga, combustible y pasajeros en el avión, según reportó Telemundo.

Acciones

Al caer la plataforma, el personal de la aerolínea recurrió a cálculos manuales de respaldo para garantizar la seguridad operacional.

Este es un procedimiento mucho más lento que generó cuellos de botella en las puertas de embarque, especialmente en su principal centro de conexiones en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta.

La empresa precisó que este inconveniente informático causó el 70 % de las demoras y cancelaciones registradas en la jornada, que incluyeron la suspensión definitiva del 3 % de su itinerario, mientras que las condiciones meteorológicas adversas originaron el 30 % restante.

Orígen del fallo

La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que el fallo pertenecía exclusivamente a la infraestructura tecnológica de Delta.

También ordenó breves pausas en los aterrizajes hacia Atlanta para evitar la saturación de las pistas mientras la compañía reubicaba pasajeros y entregaba vales de hotel y comida.

Aunque los equipos técnicos restablecieron el sistema automatizado durante la noche, el incidente evidenció la vulnerabilidad operativa de las aerolíneas en el arranque de una temporada que prevé movilizar a más de cuatro millones de viajeros solo por la terminal de Atlanta.

Visita nuestra sección: Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube