La escasez de controladores aéreos en el centro de control radar (TRACON) de Chicago obligó a la Administración Federal de Aviación (FAA) a detener temporalmente todos los despegues con destino al Aeropuerto Internacional O’Hare este lunes.

La medida entró en vigor a las 10:40 a. m. (hora central), justo en el arranque de la semana de Acción de Gracias, y generó demoras promedio de 48 minutos, con picos de hasta 82 minutos, para las aeronaves provenientes de terminales de Estados Unidos y Canadá.

Aunque la agencia levantó la restricción tras aproximadamente una hora y media y normalizó el flujo general, las aerolíneas principales de este centro de conexión, como American Airlines y United Airlines, aún gestionan retrasos residuales en sus itinerarios.

Causa

Este contratiempo agrava la tensión en el espacio aéreo estadounidense, que apenas el 13 de noviembre sufrió una parálisis nacional de más de cuatro horas tras un fallo en las telecomunicaciones durante trabajos de mantenimiento.

La vulnerabilidad del sistema coincide con una demanda histórica de pasajeros: la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) proyecta que cerca de seis millones de personas tomarán vuelos domésticos durante este feriado, un 7 % más que el año anterior.

Ante el alto volumen de viajeros y los problemas técnicos registrados este fin de semana en aerolíneas como Delta, las autoridades aeroportuarias instan a los usuarios a verificar el estado de sus itinerarios antes de acudir a las terminales.

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