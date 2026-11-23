Una veterana del Ejército estadounidense de 36 años murió tras sufrir un brutal ataque de una jauría de perros en el patio de una vivienda abandonada en Cartersville, Georgia.

Los agentes hallaron el cuerpo de Allison Lynn Anderson con lesiones mortales el pasado 16 de noviembre tras recibir reportes sobre una mujer inconsciente en un terreno baldío, según confirmaron los resultados preliminares de la autopsia divulgados por la Oficina de Investigación de Georgia (GBI).

Aunque las autoridades todavía no esclarecen qué detonó la agresión ni han practicado arrestos, el Servicio de Control de Animales del Condado de Bartow mantiene bajo custodia a varios de los perros implicados mientras los detectives revisan cámaras de vigilancia del vecindario.

El dolor de una hija embarazada que exige castigo para los dueños

La tragedia golpeó doblemente a su familia cuando trascendió que Anderson, madre de tres hijos y alistada en el Ejército desde 2007, falleció sin saber que estaba a punto de convertirse en abuela por primera vez.

Su hija de 20 años, Miley Garner, quien espera un bebé junto a su prometido Jesse Jarrett, expresó a la cadena WAFB su indignación contra los propietarios de los animales sueltos.

Garner calificó el ataque como una auténtica tortura y exigió justicia penal por la falta de control sobre los perros, aunque aseguró que la nobleza de su madre la habría llevado a perdonarlos.

Vecinos como Betty Mathison recordaron con horror el despliegue policial en la escena y destacaron la amabilidad de Anderson, a quien su familia despidió como una mujer extrovertida, amante de la música, la pesca y siempre dispuesta a auxiliar a cualquier persona.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube