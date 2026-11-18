El Departamento de Policía de Gainesville, en el estado de Georgia, investiga como homicidio la muerte de Daniel Alvarado Carmona, un joven hispano de 19 años que apareció con una herida de bala dentro de un vehículo estacionado en el complejo de apartamentos Paces Court. El suceso ocurrió el pasado jueves 12 de noviembre de 2026 y mantiene a las autoridades locales en busca de pistas para esclarecer el crimen.

Testimonio



De acuerdo con el testimonio de su hermana mayor, Ariana Alvarado Carmona, Daniel le pidió prestado su automóvil ese día y acordó recogerla en el gimnasio a las siete de la noche. Sin embargo, el joven nunca llegó a la cita y dejó de contestar las llamadas y mensajes a su teléfono celular, una actitud que despertó alarma inmediata en su entorno familiar.

Despliegue policial



Horas más tarde, la mujer observó una publicación en redes sociales sobre un despliegue policial en un complejo residencial vecino al suyo. Al acudir al sitio para averiguar qué sucedía, descubrió con horror que los detectives inspeccionaban y tomaban fotografías de su propio vehículo.

Llamada de emergencia



Los agentes respondieron inicialmente a una llamada de emergencia que reportaba a un hombre inconsciente dentro de un carro en el estacionamiento de Paces Court. Al llegar a la escena, los oficiales hallaron a Alvarado Carmona con un impacto de bala en el abdomen. Equipos de paramédicos trasladaron de urgencia al joven a un hospital local, donde el personal médico confirmó su fallecimiento poco después de su ingreso.

Investigación en desarrollo



Hasta este momento, los investigadores no revelan información sobre posibles sospechosos ni confirman el móvil exacto del ataque. Aunque los familiares sospechan que el crimen guarda relación con un robo (una modalidad delictiva entre jóvenes que los propios detectives reconocen como frecuente en la zona), la policía mantiene todas las líneas de investigación abiertas y solicita la colaboración ciudadana a través de su portal oficial de denuncias.

Detalles de la víctima



Nacido el 27 de julio de 2007, Daniel Alvarado Carmona pertenecía a la promoción de graduados de 2026 y formaba parte de la banda musical de su escuela secundaria. Trabajaba en el restaurante Cheddar's, disfrutaba compartir tiempo con su perro Papitas y tenía el sueño de estudiar para convertirse en mecánico. Sus allegados lo recuerdan como un muchacho noble y alegre que iluminaba la vida de quienes lo rodeaban, mientras organizan sus servicios fúnebres en la iglesia católica San Juan Pablo II para este viernes 20 de noviembre.

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