​El Centro de Predicción de Tormentas de Estados Unidos advierte sobre un riesgo marginal de tormentas eléctricas severas. Este pronóstico cubre el sur de Florida y los Cayos este miércoles 25 de noviembre.

La alerta incluye ciudades clave como Miami, Hialeah, Fort Lauderdale, Pembroke Pines y Hollywood. El organismo meteorológico señala que tormentas aisladas fuertes o severas pueden formarse a lo largo de la jornada.

Estas celdas presentan potencial para generar vientos dañinos y quizá algún tornado en la zona. Las lluvias avanzan por el sur de Florida durante la primera mitad del miércoles.

​El paso de un frente frío reduce la amenaza meteorológica hacia la noche del miércoles. Este sistema atmosférico desplaza las tormentas tras su avance inicial sobre la región. Los residentes deben seguir de cerca cada cambio en el pronóstico del tiempo.

​¿Qué ciudades y población enfrentan este riesgo meteorológico?

​Cerca de 5,7 millones de habitantes viven dentro del área bajo este pronóstico. Las autoridades meteorológicas señalan zonas densamente pobladas en el sur de Florida y los Cayos. Miami, Fort Lauderdale, Hialeah, Hollywood y Pembroke Pines figuran entre los puntos vigilados.

​Las tormentas eléctricas severas pueden alterar la movilidad y las actividades diarias en estas localidades. Ráfagas intensas y lluvias repentinas complican los desplazamientos en carreteras y zonas costeras.

Cada comunidad dentro del perímetro requiere precaución ante posibles cambios bruscos del clima. ​El Centro de Predicción de Tormentas insta a la población a revisar los reportes oficiales.

Las actualizaciones constantes permiten anticipar el comportamiento del sistema atmosférico sobre la península. La prevención reduce riesgos ante vientos fuertes o tormentas localizadas.

​¿Cómo evoluciona el frente frío en el sur de Florida?

​El sistema meteorológico impulsa tormentas durante las primeras horas y la mañana del miércoles. La inestabilidad atmosférica favorece el desarrollo de núcleos tormentosos en el sur de Florida. Un frente frío acompaña el proceso y marca el ritmo del evento.

​Hacia la tarde y la noche, la amenaza de tormentas severas pierde fuerza. El avance del frente frío estabiliza gradualmente las condiciones en el sur de Florida.

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