El Ministerio Público de Paraguay emitió este lunes una orden de captura preventiva contra Francisco Peña, hermano del exmandatario Santiago Peña (2023-2026), y su esposa, Rocío Caballero Bosch. La medida forma parte de las pesquisas abiertas tras la intervención del banco Ueno bank.

La resolución judicial lleva la firma de cinco fiscales asignados al expediente. De acuerdo con el comunicado ministerial, los requeridos "estarían vinculados a hechos investigados como lavado de activos, previsto en el artículo 196 del Código Penal, y administración en provecho propio".

Compra de terrenos bajo sospecha

El requerimiento fiscal ocurre tras un allanamiento ejecutado el sábado en una compañía, donde los investigadores decomisaron papeles sobre una firma relacionada con Francisco Peña. Las autoridades indagan una presunta compraventa ficticia de propiedades realizada con una institución vinculada al banco intervenido.

El operativo buscaba verificar la compra de una propiedad ejecutada por la firma Pear SRL, descrita como una "operación realizada con la entonces Financiera Ueno durante el año 2023", institución que luego se transformó en Ueno bank, informó EFE.

Según publicó el diario ABC Color, estas acciones derivan del testimonio de Julio Rey, exvicepresidente segundo de la entidad financiera y actualmente bajo arresto preventivo. Rey afirmó ante los fiscales que Pear SRL tendría nexos con Francisco Peña y habría comprado un terreno de 1.184 hectáreas en Paraguarí por cerca de 3 millones de dólares.

Alcance del proceso judicial en Paraguay

La crisis en Ueno bank, institución que registraba más de 2,94 millones de usuarios y administraba recursos del Instituto de Previsión Social (IPS), cuatro cajas jubilatorias y organismos estatales, también alcanzó a Santiago Peña. Tras ser apartado del cargo mediante un juicio político en el Senado, el exgobernante enfrenta cargos penales por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.

Desde el 3 de noviembre, el Banco Central mantiene a Ueno bank bajo un proceso de resolución, expediente por el cual permanecen recluidos el extitular del ente emisor, Carlos Carvallo, junto a tres exgerentes. Aunque el martes previo la policía allanó las residencias de Francisco y Manuel Peña, ningún pariente directo del exjefe de Estado cuenta aún con imputación formal.

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