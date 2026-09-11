Controversia política en Nueva York: imágenes durante el homenaje del 11 de septiembre generan debate y críticas

Las redes sociales y los medios de comunicación concentran su atención en la ceremonia anual del 11 de septiembre celebrada en la ciudad de Nueva York. Un clip compartido de forma masiva en plataformas digitales muestra a los políticos demócratas Alexandria Ocasio-Cortez y Zohran Mamdani durante el solemne acto de lectura de los nombres de los fallecidos en los atentados de 2001. Las imágenes muestran una breve interacción con sonrisas entre ambos líderes progresistas justo en los momentos donde la multitud guardaba luto y recordaba a sus seres queridos, según lo reseñó UHN Plus.

Detalles del hecho



El suceso ocurrió en la plaza del National September 11 Memorial & Museum, un espacio sagrado que reúne cada año a familiares, supervivientes, autoridades locales y figuras del gobierno federal. Durante esta ceremonia, la tradición exige la lectura respetuosa de las casi 3.000 víctimas que perdieron la vida en el World Trade Center, en el Pentágono y en el campo de Shanksville, Pensilvania. En medio de un ambiente lleno de lágrimas y recogimiento general, la difusión del fragmento grabado desató rechazo inmediato por parte de sectores conservadores y ciudadanos de a pie, quienes calificaron la actitud de los funcionarios como una falta total de respeto hacia el dolor ajeno.

Demócratas



Zohran Mamdani, quien ejerce como asambleísta del estado de Nueva York por el distrito 36 de Queens y cuenta con una reconocida trayectoria dentro del ala socialista del partido, ha enfrentado duras críticas a lo largo de su carrera. Por su parte, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez representa al distrito 14 de Nueva York en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y figura como una de las voces más influyentes del progresismo estadounidense. La cercanía mediática de ambos y la gravedad del contexto ceremonial provocaron miles de interacciones y reproches en internet, según lo detalló UHN Plus.

Respeto



Diversos analistas y comentaristas políticos destacan que estas situaciones cobran un volumen mediático mayor durante las fechas de conmemoración nacional. La memoria del 11 de septiembre de 2001 constituye uno de los pilares del respeto cívico en la nación norteamericana. Por ello, cualquier conducta fuera del marco del recogimiento genera un impacto institucional profuso y divisiones profundas en la opinión pública. Hasta el momento, los equipos de comunicación de los legisladores no emiten una declaración oficial explicativa sobre el trasfondo de la conversación o el contexto exacto de esa interacción durante la ceremonia.

Visite nuestra sección Internacionales

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube