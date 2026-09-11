25 años del 11-S: del séptimo minuto de silencio al drama del polvo tóxico en latinos (+ Ayuda médica disponible)

Un cuarto de siglo después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, la tragedia no ha concluido para miles de personas.

Mientras la nación conmemora el 25.º aniversario, la cifra de personas fallecidas o con diagnósticos graves sigue en aumento debido a las secuelas de la nube de polvo tóxico que cubrió el Bajo Manhattan, Brooklyn y zonas aledañas tras el colapso de las Torres Gemelas.

El colapso de la estructura liberó cientos de toneladas de asbesto pulverizado, benceno, fibra de vidrio y metales pesados.

Según los registros actualizados del Programa de Salud del World Trade Center (WTC Health Program), más de 400.000 personas estuvieron expuestas a estos contaminantes cancerígenos.

La segunda ola de víctimas: una realidad que supera las cifras iniciales

El impacto inicial del 11-S cobró la vida de casi 3.000 personas en el World Trade Center, el Pentágono y Shanksville, Pensilvania.

Sin embargo, las patologías crónicas surgidas por la inhalación de toxinas han generado una segunda ola de muertes que ya supera una tercera parte de la cifra del primer día.

Fallecidos por secuelas del 11-S: más de 9.000 personas inscritas en los programas de salud han muerto a causa de enfermedades vinculadas a la exposición tóxica.

más de 9.000 personas inscritas en los programas de salud han muerto a causa de enfermedades vinculadas a la exposición tóxica. Impacto en los socorristas (FDNY): el Departamento de Bomberos de Nueva York reporta más de 12.000 miembros padeciendo afecciones relacionadas al 11-S.

Cerca del 26% ha desarrollado más de un tipo de cáncer y más de 600 bomberos han fallecido por estas secuelas, sobrepasando los 343 caídos el día del ataque.

Inscritos actuales: el WTC Health Program registra más de 154.700 personas monitoreadas o en tratamiento entre socorristas, personal de limpieza y sobrevivientes comunitarios.

Las afecciones médicas más comunes incluyen distintos tipos de cáncer, trastornos respiratorios y gastrointestinales, lesiones musculoesqueléticas y condiciones de salud mental como el Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT).

El papel de la comunidad latina: desde la emergencia hasta la limpieza de la Zona Cero

La presencia hispana es clave en la narrativa histórica del 11 de septiembre.

El día de los ataques, aproximadamente el 9% de las víctimas fatales en el World Trade Center eran de origen latino (unas 250 personas, según datos del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York).

En los meses posteriores, miles de trabajadores inmigrantes -incluyendo un estimado de 3.000 trabajadores indocumentados- participaron en las labores de remoción de escombros y limpieza profunda en la Zona Cero y áreas residenciales del Bajo Manhattan.

Muchas de estas personas trabajaron con protecciones de papel insuficientes y sin información clara sobre la toxicidad del aire.

Sin embargo, las barreras del idioma y la falta de estatus legal llevaron a que un porcentaje considerable no documentara su exposición a tiempo o desconociera sus derechos de atención médica.

Instituciones como el National September 11 Memorial & Museum han destacado la importancia de reflejar estas contribuciones en la memoria colectiva, reconociendo el sentido de solidaridad y servicio brindado por la comunidad hispana sin distinción de nacionalidad o estatus legal.

Confidencialidad médica: las leyes de confidencialidad de salud en EEUU (HIPAA) protegen los expedientes médicos de los participantes de este programa, garantizando que el historial de atención no afecte trámites migratorios.

Innovación en la conmemoración: el séptimo minuto de silencio

Para concientizar a las nuevas generaciones que no vivieron el evento, la conmemoración de este año introduce un ajuste simbólico en la ceremonia oficial realizada en la Zona Cero:

Históricamente, la ceremonia guarda 6 minutos de silencio que corresponden a:

El impacto del Vuelo 11 contra la Torre Norte (8:46 a.m.) El impacto del Vuelo 175 contra la Torre Sur (9:03 a.m.) El impacto del Vuelo 77 contra el Pentágono (9:37 a.m.) El colapso de la Torre Sur (9:59 a.m.) La caída del Vuelo 93 en Pensilvania (10:03 a.m.) El colapso de la Torre Norte (10:28 a.m.)

En la conmemoración de este 25.º aniversario se añade un séptimo minuto de silencio, dedicado exclusivamente a honrar a las personas que han enfermado o fallecido a lo largo de los años como consecuencia directa de la exposición a las toxinas del 9/11.

Asimismo, la institución inaugura la exposición conmemorativa "En Su Honor: 25 años de servicio inspirado por el 11 de septiembre", enfocada en resaltar la resiliencia y las iniciativas comunitarias que surgieron tras los hechos.

Zonas geográficas de exposición reconocidas: el área de cobertura para sobrevivientes no se limita al punto exacto donde estaban las torres. Incluye todo el Manhattan al sur de la calle Houston, así como partes del oeste de Brooklyn que estuvieron dentro de la pluma de polvo durante los días inmediatos.

Recursos de salud y compensación económica disponibles

Existen dos programas federales destinados a brindar atención médica y ayuda financiera a las personas expuestas al polvo tóxico.

Ambos programas están disponibles independientemente de la ciudadanía o el estatus migratorio.

Programa de Salud del World Trade Center (WTC Health Program)

Este programa federal provee monitoreo médico y tratamiento gratuito para condiciones físicas y mentales certificadas relacionadas con el 11-S.

Quiénes califican: socorristas, trabajadores de limpieza, voluntarios, residentes del Bajo Manhattan (al sur de Houston St), estudiantes y trabajadores que estuvieron en la zona entre el 11 de septiembre de 2001 y el 31 de julio de 2002.

socorristas, trabajadores de limpieza, voluntarios, residentes del Bajo Manhattan (al sur de Houston St), estudiantes y trabajadores que estuvieron en la zona entre el 11 de septiembre de 2001 y el 31 de julio de 2002. Estatus migratorio: no se requiere prueba de ciudadanía ni seguro médico. El programa no comparte información con agencias de inmigración.

no se requiere prueba de ciudadanía ni seguro médico. El programa no comparte información con agencias de inmigración. Contacto en español: puede consultar elegibilidad e iniciar la inscripción llamando al 1-888-982-4748 o visitando el portal oficial del cdc.gov/wtc.

Fondo de Compensación a las Víctimas del 11 de Septiembre (VCF)

El September 11th Victim Compensation Fund otorga indemnizaciones financieras a personas (o familiares de fallecidos) que hayan desarrollado una enfermedad física certificada por el WTC Health Program debido a la exposición.

Plazos: el programa está autorizado de manera permanente hasta el año 2090.

el programa está autorizado de manera permanente hasta el año 2090. Importante: para realizar un reclamo financiero en el VCF, la condición médica debe estar previamente certificada por el WTC Health Program.

Atención a la salud mental: el WTC Health Program incluye cobertura completa para terapias y tratamientos psicológicos para el TEPT, depresión mayor y trastornos de ansiedad vinculados a la experiencia del ataque o la posterior limpieza.

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