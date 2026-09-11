Cierre de playas en Nueva York 2026: horarios hasta este domingo 13 de septiembre (+ Plan de extensión)

Por primera vez en la dinámica habitual de la ciudad, el Labor Day no marcó el punto final para los bañistas en Nueva York.

Las playas públicas de los cinco distritos mantendrán sus áreas de baño abiertas y con supervisión hasta este domingo 13 de septiembre de 2026, ofreciendo una semana extra de acceso recreativo al mar.

La medida abarca las 14 millas de costa pública administradas por el Departamento de Parques de Nueva York (NYC Parks). Si tienes planeado aprovechar los últimos días de altas temperaturas, te presentamos los datos clave y las reglas de seguridad vigentes para este cierre de temporada.

Horarios y norma clave de seguridad

Durante este periodo extendido, la presencia de salvavidas (lifeguards) y la autorización para ingresar al agua aplican en un horario estricto:

Horario de baño permitido: de 10:00 am a 6:00 pm (ET).

de 10:00 am a 6:00 pm (ET). Restricción fuera de horario: a partir de las 6:00 pm, queda estrictamente prohibido entrar al agua.

a partir de las 6:00 pm, queda estrictamente prohibido entrar al agua. Uso de la franja costera: la arena y los paseos marítimos permanecen accesibles para caminar, correr o descansar, pero sin acceso al mar fuera de las horas con vigilancia de salvavidas.

Atención: el Ayuntamiento recuerda que la mayoría de los accidentes e intervenciones de emergencia ocurren cuando las personas ingresan al agua en zonas no delimitadas o fuera del horario de supervisión médica y de rescate.

Playas públicas habilitadas por condado

El acceso a las playas administradas por la ciudad es 100 % gratuito.

Los puntos habilitados hasta el domingo 13 de septiembre son:

Condado (Borough) Playas Disponibles Perfil / Ambiente Brooklyn Coney Island Beach, Brighton Beach, Manhattan Beach Variedad entre atracciones tradicionales, ambiente multicultural y zonas familiares. Queens Rockaway Beach Extensa franja costera muy concurrida por surfistas y deportistas. El Bronx Orchard Beach Conocida tradicionalmente como la “Riviera del Bronx”. Staten Island Cedar Grove Beach, Midland Beach, South Beach, Wolfe’s Pond Beach Espacios costeros más tranquilos y zonas residenciales de baja densidad.

¿Por qué se extendió la temporada en 2026?

La extensión respondió a una combinación de factores climáticos y operativos:

Recuperación tras un verano lluvioso: las precipitaciones intensas e inundaciones registradas a lo largo de julio y agosto limitaron el uso recreativo de la costa en semanas previas. Condiciones meteorológicas de septiembre: el inicio del mes presentó un pronóstico con humedad moderada y temperaturas cálidas, idóneas para actividades al aire libre. Prueba piloto de logística urbana: la administración de la ciudad utilizó estos días adicionales para evaluar la viabilidad de operación y distribución del personal de socorristas más allá del calendario habitual.

El debate en el Ayuntamiento: ¿Una temporada más larga en el futuro?

La prueba de este verano coincide con la tramitación en el Concejo Municipal de la Propuesta de Ley 262 (Intro 262-2026), impulsada por el concejal Shekar Krishnan.

La iniciativa legislativa busca modificar el Código Administrativo para establecer un nuevo calendario permanente de playas y piscinas públicas:

Nuevo periodo propuesto: desde el segundo sábado de mayo hasta el segundo domingo de octubre.

desde el segundo sábado de mayo hasta el segundo domingo de octubre. Ampliación de horarios diarios: permitir el baño de 8:00 am a 8:00 pm en playas y piscinas al aire libre, y de 7:00 am a 9:00 pm en piscinas cubiertas.

permitir el baño de 8:00 am a 8:00 pm en playas y piscinas al aire libre, y de 7:00 am a 9:00 pm en piscinas cubiertas. Cláusula de flexibilidad: permite al Departamento de Parques ajustar el servicio o reducir la temporada según las condiciones del clima o la disponibilidad real de salvavidas.

El proyecto continúa bajo análisis en la Comisión de Parques y Ocio del Concejo, sin una fecha asignada para votación.

Recomendaciones de servicio para los asistentes

Alertas del clima y agua: se aconseja registrarse en el sistema gratuito Notify NYC (opción “beach notifications”) o consultar la web del Departamento de Salud de la Ciudad para conocer la calidad del agua o cierres por oleaje antes de salir de casa.

se aconseja registrarse en el sistema gratuito Notify NYC (opción “beach notifications”) o consultar la web del Departamento de Salud de la Ciudad para conocer la calidad del agua o cierres por oleaje antes de salir de casa. Señalización en la arena: respeta las banderas rojas (que prohíben el baño) e indicaciones de los guardavidas.

respeta las banderas rojas (que prohíben el baño) e indicaciones de los guardavidas. Protección solar: los dispensadores gratuitos de protector solar SPF 30 instalados por NYC Parks continuarán disponibles en las playas habilitadas hasta el domingo.

De interés comunitario

Transporte público directo a las playas principales: Coney Island / Brighton Beach: Subterraneo (Líneas D, F, N, Q hasta la estación Coney Island-Stillwell Ave o Brighton Beach).

Subterraneo (Líneas D, F, N, Q hasta la estación Coney Island-Stillwell Ave o Brighton Beach). Rockaway Beach: Metro A (transferencia al Shuttle en Broad Channel hacia Beach 90 St o Beach 116 St) o el servicio de ferry NYC Ferry (Ruta Rockaway) desde Wall St/Pier 11.

Metro A (transferencia al Shuttle en Broad Channel hacia Beach 90 St o Beach 116 St) o el servicio de ferry desde Wall St/Pier 11. Orchard Beach: Autobús Bx29 directo o metro 6 hasta Pelham Bay Park con conexión de autobús. Atención a emergencias y salvavidas: La falta de socorristas certificados ha sido históricamente el mayor impedimento para extender las temporadas en Nueva York.

NYC Parks realiza convocatorias anuales de reclutamiento a partir del otoño/invierno con capacitaciones gratuitas de natación para quienes buscan empleo estacional con la ciudad. Agenda cultural de septiembre en las cercanías: Para quienes combinan la visita costera con paseos por la ciudad, septiembre coincide con eventos de gran afluencia como las etapas finales del US Open en Queens, la Semana de la Moda de Nueva York (NYFW) y las festividades comunitarias de la Feast of San Gennaro en Manhattan.

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