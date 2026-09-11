Fiestas patrias mexicanas en Nueva York: muestra gastronómica y clases de cumbia en el Bronx

La comunidad latina del condado del Bronx ultima los detalles para el desarrollo del Circuito Cultural Comunitario este domingo 13 de septiembre de 2026. La jornada funcionará como una actividad de "pre-celebración" en el marco de las conmemoraciones por la Independencia de México y el inicio del Mes de la Herencia Hispana, con el objetivo de visibilizar las expresiones culturales y gastronómicas de la población mexicana radicada en los condados exteriores de Nueva York.

Programación artística, baile y muestras gastronómicas

Las actividades comenzarán a las 2:00 PM en las instalaciones de The Bronx Brewery Backyard, situadas en el 856 de la calle 136 Este, en el sector industrial de Port Morris. El programa musical estará encabezado por la Banda San Agustín, agrupación especializada en música de viento y ritmos regionales mexicanos, además de la participación de DJs locales de música tropical.

La agenda del festival contempla una clase colectiva e instructiva de baile de cumbia para los asistentes, enfocada en la enseñanza de giros y pasos básicos. Asimismo, el recinto dispondrá de puestos de degustación de platillos tradicionales y una exhibición al aire libre de automóviles de la cultura lowrider, los cuales cuentan con sistemas de suspensión hidráulica, pinturas personalizadas con acabados metálicos y tapicería clásica. Las puertas del recinto permanecerán abiertas hasta el cierre del evento, pautado entre las 8:00 PM y las 9:00 PM.

Logística de acceso y opciones de transporte

Para los asistentes que utilicen el sistema de transporte público de la Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA), la ruta de autobús Bx33 presta servicio a lo largo de East 135th Street, a dos calles del lugar del evento. Las líneas Bx15 y Bx17 también operan en las inmediaciones de Willis Avenue, mientras que la estación de metro más cercana es 3rd Avenue - 138th Street (Línea 6), ubicada a diez minutos a pie del establecimiento.

Debido a que las instalaciones de The Bronx Brewery no disponen de estacionamiento privado para los visitantes, el acceso vehicular estará limitado a los espacios disponibles en las vías públicas de la zona industrial de Port Morris o en estacionamientos comerciales ubicados en los alrededores de la calle 138.

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