Independencia de México en Chicago 2026: cierres de calles, desvíos, rutas del CTA y accesos al Loop

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Las celebraciones por el Día de la Independencia de México comenzarán en Chicago desde el viernes 11 hasta el miércoles 16 de septiembre de 2026.

Ante la alta afluencia de asistentes en desfiles, festivales y carreras comunitarias, las autoridades municipales prevén un impacto considerable en el tráfico vehicular, especialmente en el área del Loop, La Villita y South Chicago.

La Oficina de Gestión de Emergencias y Comunicaciones de Chicago (OEMC) recomienda priorizar el uso del transporte público (CTA y Metra) y planificar los recorridos con antelación.

Puntos de acceso vehicular al centro de la ciudad (Loop)

En caso de activar restricciones de tráfico o bloqueos de acceso al centro de Chicago por alta congestión o caravanas vehiculares, la OEMC ha establecido los siguientes puntos de entrada controlados para residentes, trabajadores y servicios autorizados:

Eje Oeste (West): Halsted St. y Washington Blvd. Halsted St. y Madison St. Halsted St. y Jackson Blvd.

Eje Norte (North): Division St. y LaSalle St.

Eje Sur (South): Roosevelt Rd. y Canal St. Taylor St. y Desplaines St. 18th St. y State St. 18th St. y Indiana Ave.



Eventos clave, cierres de calles y alternativas de llegada

1. Festival "El Grito Chicago" en Grant Park

Fechas y horario: sábado 12 y domingo 13 de septiembre, de 2:00 p.m. a 10:00 p.m.

sábado 12 y domingo 13 de septiembre, de 2:00 p.m. a 10:00 p.m. Ubicación: Butler Field (Grant Park).

Butler Field (Grant Park). Calles cerradas al tráfico: Jackson Dr. permanecerá completamente cerrada a la circulación de vehículos desde Columbus Dr. hasta DuSable Lake Shore Dr.

Jackson Dr. permanecerá completamente cerrada a la circulación de vehículos desde Columbus Dr. hasta DuSable Lake Shore Dr. Opciones de movilidad: Transporte público: estaciones de tren CTA en Jackson (Líneas Roja y Azul) o Adams/Wabash (Líneas Verde, Marrón, Naranja y Rosa), seguidas de una caminata hacia el este. Estacionamiento en auto: instalaciones de Millennium Garages (Millennium Park Garage y Millennium Lakeside Garage) ubicadas en 5 S. Columbus Dr., directamente frente al festival.



2. Carrera/Caminata Familiar 5K "El Grito" – La Villita

Fecha y horario: Domingo 13 de septiembre, 9:00 a.m.

Domingo 13 de septiembre, 9:00 a.m. Ruta y cortes viales: la competencia parte de la intersección de W. 26th St. y S. Kostner Ave., avanza hacia el este sobre W. 26th St. hasta S. Kedzie Ave., donde realiza el retorno para finalizar en la Plaza Manuel Pérez, Jr. (W. 26th St. y S. Pulaski Rd.).

la competencia parte de la intersección de W. 26th St. y S. Kostner Ave., avanza hacia el este sobre W. 26th St. hasta S. Kedzie Ave., donde realiza el retorno para finalizar en la Plaza Manuel Pérez, Jr. (W. 26th St. y S. Pulaski Rd.). Impacto al tráfico: cierre total de W. 26th St. entre Kostner Ave. y Kedzie Ave. durante el desarrollo del evento deportivo.

3. Desfile de la Calle 26 – La Villita

Fecha y horario: domingo 13 de septiembre, de 12:00 p.m. a 3:00 p.m.

domingo 13 de septiembre, de 12:00 p.m. a 3:00 p.m. Ruta y cortes viales: el recorrido tradicional inicia en el Arco de La Villita (W. 26th St. y S. Albany Ave.) y se despliega hacia el oeste a lo largo de W. 26th St. hasta llegar a S. Kostner Ave.

el recorrido tradicional inicia en el Arco de La Villita (W. 26th St. y S. Albany Ave.) y se despliega hacia el oeste a lo largo de W. 26th St. hasta llegar a S. Kostner Ave. Impacto al tráfico: restricción vehicular completa sobre el corredor comercial de W. 26th St. desde Albany Ave. hasta Kostner Ave., además de intersecciones adyacentes a la ruta.

4. Desfile de la Independencia de México – Commercial Avenue

Fecha y horario: domingo 13 de septiembre, 1:00 p.m.

domingo 13 de septiembre, 1:00 p.m. Ruta y cortes viales: el desfile transitará en dirección sur sobre S. Commercial Ave., comenzando en E. 87th St., atravesando E. 100th St., y concluyendo entre E. 101st St. y E. 103rd St.

el desfile transitará en dirección sur sobre S. Commercial Ave., comenzando en E. 87th St., atravesando E. 100th St., y concluyendo entre E. 101st St. y E. 103rd St. Impacto al tráfico: suspensión del tránsito vehicular en S. Commercial Ave. desde la calle 87 hasta la calle 103.

Consejos de movilidad: a tener en cuenta

Rutas alternativas en transporte público (CTA): para asistir a los eventos de La Villita, se recomienda utilizar la Línea Rosa del CTA (estaciones Pulaski, Kostner o Central Park Ave.) o la Línea Verde para el área de Commercial Ave. en el sur.

para asistir a los eventos de La Villita, se recomienda utilizar la Línea Rosa del CTA (estaciones Pulaski, Kostner o Central Park Ave.) o la Línea Verde para el área de Commercial Ave. en el sur. Líneas de autobús afectadas: las rutas de autobuses del CTA que recorren la calle 26 (#60 Blue Island/26th) y Commercial Avenue (#71 71st/Lakeshore y #30 South Chicago) implementarán desvíos temporales durante la mañana y tarde del domingo 13 de septiembre.

las rutas de autobuses del CTA que recorren la calle 26 (#60 Blue Island/26th) y Commercial Avenue (#71 71st/Lakeshore y #30 South Chicago) implementarán desvíos temporales durante la mañana y tarde del domingo 13 de septiembre. Normativa de seguridad e inspecciones: la policía de Chicago (CPD) mantendrá presencia en las zonas de congestión para agilizar el tráfico y hacer cumplir la prohibición de cierres no autorizados de carreteras por caravanas.

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