Chicago: temor al ICE afecta seriamente celebración del día de la independencia mexicana

Suscríbete a nuestros canales

Chicago celebra el regreso de sus festivales latinos en septiembre, pero la comunidad de Little Village y Pilsen enfrenta un clima de incertidumbre por las operaciones migratorias.

El Desfile del Día de la Independencia de México, programado para el 13 de septiembre, se llevará a cabo a pesar de la disminución de asistencia en eventos anteriores debido al temor de las redadas de ICE.

Este desfile, que cumple 55 años, se desarrollará bajo el lema “Unidos cabalgamos, más fuertes que Nunca”, y es crucial para los comerciantes que dependen de estos eventos para generar ingresos antes del invierno.

Desfile

La Cámara de Comercio de Little Village confirmó el desfile, que se realizará entre las 12:00 y las 3:00 p.m., recorriendo desde Albany Avenue hasta Kostner Avenue.

En años pasados, el evento atrajo a más de 400 000 personas, convirtiéndose en un punto de encuentro vital para la comunidad mexicana.

Sin embargo, la experiencia del desfile de 2025, que sufrió una notable caída en la asistencia, resalta el impacto de la ansiedad provocada por las acciones federales de inmigración.

Desfiles cancelados

El desfile del 5 de Mayo fue cancelado durante dos años consecutivos por estas preocupaciones, y otros eventos importantes también se han visto afectados.

Los organizadores del desfile de septiembre defienden su continuidad, argumentando que la cancelación de esta tradición significaría un golpe adicional a una comunidad ya presionada por problemas económicos y migratorios.

Grupos comunitarios están preparados para ofrecer información sobre derechos y desplegar equipos de respuesta rápida durante el evento, según detalla Mundo Now.

Siguen adelante

Mientras tanto, Pilsen se prepara para su propio festival, el Sabor Taco y Tequila Fest, que se llevará a cabo del 25 al 27 de septiembre, con una donación sugerida de $5 para la entrada.

Este evento, junto con las celebraciones del Mes Nacional de la Herencia Hispana, busca aumentar la visibilidad de la cultura latina y apoyar a los negocios locales.

Sin embargo, la preocupación por la presencia de ICE podría afectar la asistencia y, en consecuencia, las ventas de los pequeños comerciantes, quienes se enfrentan a una decisión crítica entre participar en eventos lucrativos y la seguridad de sus familias.

Visita nuestra sección: Servicios e Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube