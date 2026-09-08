EEUU: van cinco embarcaciones neutralizadas en el Pacifico vinculadas a grupo ecuatoriano

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El Comando Sur de Estados Unidos anunció la neutralización de una embarcación ecuatoriana vinculada al grupo criminal Los Choneros en el océano Pacífico.

Esta acción se llevó a cabo mediante una operación conjunta que desmanteló una "estación de reabastecimiento flotante" utilizada para el tráfico de drogas.

En un video divulgado, se muestra el abordaje del buque por parte de fuerzas militares, seguido del impacto de un proyectil que provocó su hundimiento según detalla la agencia Associated Press.

Operación

La inteligencia del Comando Sur identificó la participación del barco con la organización narco-terrorista Los Choneros, y los ocupantes fueron rescatados para ser entregados a las autoridades ecuatorianas.

Este hundimiento marca el quinto barco neutralizado por las fuerzas estadounidenses en menos de dos semanas, lo que refleja un aumento en las operaciones contra el narcotráfico en la región.

Antecedentes

El último barco hundido, el pesquero "María Candelaria", fue impactado la semana pasada, y su tripulación fue localizada posteriormente en Manta, Ecuador.

Además, se encontraron ocho pescadores del "Conquista II", mientras sus familias buscaban información sobre ellos. Los otros dos buques, "OM2" y "Los Tres Hermanos", también fueron hundidos y están relacionados con actividades ilícitas de narcotráfico.

Sigue la vigilancia

Las operaciones del Comando Sur en el Pacífico continúan enfocándose en desmantelar las redes logísticas que apoyan el narcotráfico en el Hemisferio Occidental.

A pesar de la actividad militar, las autoridades ecuatorianas no han emitido comentarios sobre estos incidentes recientes.

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