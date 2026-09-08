Mamdani abre oficina de defensa de trabajadores: así funciona

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El alcalde Zohran Mamdani estableció la Oficina del Alcalde para el Poder de los Trabajadores (MOWP) en Nueva York, la primera de su tipo en Estados Unidos.

Esta oficina, dirigida por el organizador sindical Tony Perlstein, tiene como objetivo fortalecer los derechos laborales y facilitar la conexión entre los trabajadores y los sindicatos.

Aunque no aumentará automáticamente los salarios, su enfoque está en empoderar a los empleados para que puedan organizarse, denunciar abusos y negociar mejores condiciones laborales.

Funciones

La MOWP realizará audiencias públicas, investigará problemas laborales y conectará a los trabajadores con organizaciones que puedan ofrecer apoyo.

La oficina también se enfocará en cuestiones como la clasificación incorrecta de empleados y la explotación relacionada con el estatus migratorio, según detalla Mundo Now.

Además, distribuirá información sobre derechos laborales en lugares comunes como bibliotecas y centros de empleo, ampliando el acceso a recursos importantes para los trabajadores.

Impacto

Aunque la creación de esta oficina no garantiza un aumento salarial inmediato, su impacto económico podría ser significativo a largo plazo.

Mamdani destaca que muchos trabajadores carecen de voz en sus condiciones laborales, y la nueva estructura busca abordar problemas antes de que se conviertan en abusos recurrentes.

La administración señala que medidas previas han generado ingresos adicionales para miles de trabajadores de aplicaciones, lo que demuestra el potencial de la MOWP para influir en las condiciones laborales.

La nueva oficina, bajo la dirección de Perlstein, se alinea con el compromiso de Mamdani de aumentar la sindicalización en la ciudad. Actualmente, el 20.5 % de los trabajadores de Nueva York pertenece a sindicatos, una cifra que supera el promedio nacional.

El éxito de la MOWP dependerá de su capacidad para convertir el apoyo a la organización y la investigación en mejoras tangibles en salarios y condiciones laborales.

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