Operativo policial en Uruguay incauta más de 400 kilos de droga lanzados desde una aeronave

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Un despliegue de inteligencia de la Policía Nacional de Uruguay, denominado Operación Polux, culminó con la incautación de un cargamento de más de 400 kilos de sustancias ilícitas en una zona rural del departamento de Artigas, al norte de esa nación.

El procedimiento, calificado por el Ministerio del Interior uruguayo como un contundente golpe a las redes del narcotráfico, dejó un saldo de ocho personas aprehendidas y seis procesadas con prisión preventiva hasta el momento.

Las indagatorias, iniciadas a principios de 2026 por la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, permitieron identificar el modus operandi de una red dedicada al ingreso de estupefacientes por vía aérea.

Tras detectar movimientos sospechosos hacia un predio rural en la localidad de Baltasar Brum, los funcionarios policiales desplegaron un cerco en puntos estratégicos que permitió presenciar el momento en que una avioneta sobrevolaba el área y realizaba el "bombardeo" del cargamento.

En el sitio, los involucrados habían instalado sábanas blancas sobre el terreno para señalizar el punto exacto de caída a los pilotos.

Al intervenir la zona, los efectivos interceptaron tres vehículos y capturaron a cuatro sujetos que acopiaban la mercancía. En total, se decomisaron 305 kilos de cocaína distribuidos en 300 envoltorios y 103 kilos de pasta base repartidos en 100 paquetes, algunos de los cuales presentaban un relieve con forma de delfín.

Origen de la sustancia y logística decomisada

Las investigaciones preliminares de las autoridades uruguayas apuntan a que la sustancia es procedente de Perú, mientras que la aeronave empleada poseía matrícula boliviana.

La droga incautada equivale a dos millones de dosis comerciales, valoradas en unos 14 millones de dólares en el mercado europeo y cerca de 3 millones de dólares en el mercado uruguayo.

Posteriormente, mediante 11 allanamientos ejecutados en el vecino departamento de Salto, las autoridades detuvieron al presunto líder de la banda y a otro de sus integrantes.

Durante los procedimientos se confiscaron seis vehículos, nueve teléfonos celulares, una moto de agua, 23 bidones de combustible de aviación, equipos de radiocomunicación, un arma de fuego y un dispositivo de grabación DVR.

Judicialización de los implicados

El Ministerio del Interior detalló que los tribunales formalizaron la imputación de cinco personas por los delitos de asociación para delinquir y tráfico ilícito de estupefacientes.

Entre los procesados figura un ciudadano de 33 años imputado por organización de actividades de narcotráfico y un joven de 19 años por porte de armas.

Posteriormente, un sexto individuo fue imputado por las autoridades judiciales, mientras que a otros dos detenidos se les otorgó la libertad mientras continúan las averiguaciones del caso.