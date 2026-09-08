La FDA aprueba la píldora Etcamah: la nueva esperanza para el cáncer de mama avanzado

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La FDA aprobó la píldora Etcamah, un nuevo medicamento de AstraZeneca para pacientes adultos con cáncer de mama avanzado que presentan una mutación específica en el gen ESR1.

Esta píldora, que se toma por vía oral, recibió una aprobación acelerada, facilitando su acceso a quienes cumplen con los criterios necesarios.

Sin embargo, su uso no es generalizado y está restringido a aquellos pacientes que fueron diagnosticados con esta mutación, lo que requiere la realización de una prueba previa autorizada.

Función

Etcamah actúa como una terapia hormonal, bloqueando el efecto del estrógeno en las células cancerosas, lo que puede limitar su crecimiento, según detalla Bloomberg.

La FDA señala que este tratamiento debe ser utilizado en combinación con inhibidores de CDK4/6, como Verzenio, Kisqali e Ibrance, que son esenciales para controlar la división celular del cáncer.

Aunque los ensayos clínicos mostraron resultados prometedores, con una supervivencia libre de progresión de hasta 16 meses, la aprobación es objeto de debate debido a la percepción de que los beneficios no son suficientemente significativos.

Autorización

A pesar de las preocupaciones iniciales del Comité Asesor de Medicamentos Oncológicos de la FDA, la agencia decidió otorgar la autorización, considerando que Etcamah ofrece una nueva opción para pacientes que no responden a tratamientos hormonales tradicionales.

AstraZeneca estima que este medicamento podría generar ventas anuales superiores a 5 000 millones de dólares, aunque analistas más conservadores proyectan cifras alrededor de 2 300 millones para 2032.

Recuerde

Es importante destacar que la aprobación de Etcamah también viene con advertencias sobre posibles efectos secundarios, incluyendo alteraciones cardíacas y riesgos durante el embarazo.

Los médicos deberán evaluar cuidadosamente la idoneidad del tratamiento en cada paciente, teniendo en cuenta las características moleculares del tumor y los tratamientos previos.

La llegada de este medicamento representa un avance en el tratamiento del cáncer de mama avanzado, aunque su uso debe ser cuidadosamente supervisado.

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