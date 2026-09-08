Houston cambiará de horario desde el 1 noviembre: ¿Por qué?

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El horario de verano en Houston finalizará el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando los relojes se retrasarán una hora a las 2:00 a.m., volviendo a marcar la 1:00 a.m.

Este ajuste marca el regreso al Central Standard Time (CST) y da inicio al periodo invernal en la ciudad.

Los residentes disfrutarán de una hora extra de sueño, aunque experimentarán menos luz natural por las tardes.

Ciudades

El cambio de horario también afecta a otras ciudades importantes de Texas que observan el horario de verano.

El 1 de noviembre, ciudades como Dallas, San Antonio, Austin, Fort Worth, Arlington, Corpus Christi, Plano, Lubbock, Laredo, Irving, Amarillo, Brownsville y McKinney deberán retrasar sus relojes una hora.

Texas, que abarca dos zonas horarias, aplicará este cambio en ambas, asegurando que todos los residentes sigan el mismo patrón estacional, según detalla Diario El Comercio.

Nuevos horarios

El regreso al horario estándar implica varias modificaciones en la rutina diaria. Los amaneceres serán más tempranos, pero las tardes se oscurecerán más pronto.

Aunque se gana una hora de sueño, el cuerpo puede necesitar tiempo para adaptarse al nuevo horario. Además, la menor luz natural puede influir en actividades al aire libre y en rutinas deportivas.

Después del 1 de noviembre, Houston permanecerá en el horario estándar durante los meses de invierno, con el próximo cambio de hora programado para marzo de 2027, cuando se reanude el horario de verano.

Los residentes deben estar atentos a los ajustes necesarios en sus dispositivos y a las posibles variaciones en las reuniones internacionales debido a las diferencias horarias.

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